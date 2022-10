Octavi Anoro e o congresso 'Thinking Football': «É uma boa oportunidade»

O congresso ‘Thinking Football’ vai ser um dos grandes eventos de novembro em Portugal. O certame vai juntar muita gente de relevo do universo futebolístico, incluindo Octavi Anoro, diretor internacional de La Liga.Numa entrevista com o nosso jornal, o responsável pela expansão internacional do campeonato espanhol deixou palavras positivas a respeito do evento."As expectativas são altas. Tudo o que me chegou foi positivo. O nível dos participantes é muito interessante. É uma boa oportunidade para nós, que queremos dar a conhecer tudo o que a La Liga faz a nível internacional e continuar a ligar-nos com gente da indústria desportiva. Tambén queremos reforçar a nossa ligação com Portugal. Somos vizinhos e temos muitas características comuns. Creio que é interessante estar em contacto com os colegas portugueses. Estou com muita vontade de ir, ouvir as palestras e participar", disse, antes de admitir que será um prazer estar em Portugal."Não sou de aceitar todos os convites, caso contrário passaria o dia todo fora, mas, neste caso, com Portugal temos uma boa relação. No final, é sempre de aproveitar um fórum de qualidade para explicar o teu projeto. E depois encontrar os teus colegas. É sempre um prazer", explicou.Por outro lado, Octavi Anoro disse também que este congresso chega num momento chave para a indústria. "Estamos num momento crucial. Por muitas razões. Saímos do Covid e os clubes e as ligas passaram por uma fase má. Há que começar de novo. Toda a indústria tem de voltar aos níveis de antes ou mais ainda. É um momento importante também porque não falamos só de futebol ou de desporto, mas também de entretenimento. Os hábitos de consumo estão a mudar. As novas gerações gostam de futebol da mesma forma ou mais ainda, mas consomem-no de forma diferente. Tudo tem de mudar. As marcas e as propriedades desportivas têm de se adaptar. Para nós, na La Liga, é um momento importante. Há a ameaça do projeto da Superliga, que entendemos não ser nada bom para o futebol europeu nem para o futebol em geral, e todas as ligas têm um interesse comum. Nós, na La Liga, estivemos muito ativos, com delegados por todos os mercados, e agora deteto que outras grandes ligas estão a mexer-se. A Bundesliga está a mover-se, a Serie A também, com escritórios em Nova Iorque, a Ligue 1 também se quer expandir a nível mundial. Estamos numa fase de transformação da indústria.O projeto de internacionalização da La Liga começou em 2017 e, cinco anos depois, está a dar frutos. Com 44 pessoas a trabalhar um pouco por todo o Mundo, a La Liga conseguiu expandir a sua marca."Agora estou como diretor de desenvolvimento de negócio internacional. O que temos é uma equipa fora de Espanha para promover a La Liga e implementar a notoriedade da La Liga fora do país. Temos 44 pessoas a viver e a trabalhar em países de todo o Mundo. Isso coordena-se com 11 escritórias. Temos também seis filiais de negócio. O meu trabalho é coordenar toda a equipa e fazer com que a La Liga seja mais conhecida. E não só a La Liga, mas também os clubes. É uma parte importante da nossa estratégia. Temos um papel internacional, onde tocamos em muitos campos. Estamos em contacto com broadcasters locais, com meios de comunicação, trabalhamos a parte digital da La Liga, como redes sociais, influencers. Temos representar institucionais e organizamos eventos. Detetamos oportunidades de negócio para a La Liga e iniciamos projetos desportivos para que o futebol de formação continue a crescer em todo o Mundo", explicou..