Pedro Proença e a recandidatura à Liga: «Questão ainda não se coloca, mas há muita coisa por fazer»

À margem do evento Thinking Football, a decorrer este fim de semana no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal que está em final de mandato, voltou a ser questionado sobre uma possível recandidatura à direção do organismo, não tendo fechado a porta a esse cenário.

"As coisas têm acontecido de forma muito positiva e o nível de confiança, nomeadamente na última cimeira, que temos recebido também tem sido muito positivo. Neste momento, a questão ainda não se coloca, mas há trabalho por desenvolver e muitas coisas fazer", disse o dirigente, já depois de tecer algumas preocupações em relação ao 'timing' do Mundial do Qatar.

"Só depois é que vamos perceber as consequências de uma competição feita num momento atípico, principalmente para as equipas nas provas europeias. Preocupa-me o número de jogos sobre os verdadeiros artistas e como é que eles se vão apresentar nas ligas domésticas e provas europeias.. Quando este Campeonato do Mundo foi decidido, sabíamos que este era um desafio. Vamos perceber e tentar que as competições domésticas não sofram pela pouca normalidade da prova nesta altura", analisou.

Em relação à Allianz Cup, Pedro Proença destacou a capacidade da competição para se reinventar. "Quando se levantou a questão de como resolver a questão da paragem devido ao Campeonato do Mundo, foi unânime a decisão de criar na Taça da Liga uma prova que permitisse às equipas portuguesas manter a sua atividade. A Taça da Liga está sempre a regenerar-se e a recriar-se, e permite que neste momento de paragem vamos poder ter competição nas provas profissionais em Portugal."