Pedro Proença: «Fizemos história. Há um antes e um depois deste evento»

O Thinking Football 2023 vai decorrer entre os dias 7 e 9 de setembro. Foi a revelação no ato de cerimónia oficial de encerramento da primeira edição do evento que animou nos últimos três cidades a cidade do Porto com epicentro no Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena."Fizemos história! Com experiências únicas e totalmente inovadoras podemos afirmar que o sonho realizou-se. Há um antes e um depois deste Thinking Football Summit 2022 e este primeiro passo tão simbólico e com tanto sucesso só foi possível porque foi planeado e trabalho em conjunto com parceiros essenciais e quem não posso deixar de agradecer. Em primeiro lugar, à Câmara Municipal do Porto por nos ter recebido neste renovado Super Bock Arena, provando que o Porto é e será sempre a nossa casa e depois ao Governo de Portugal que, tendo garantido uma representatividade inédita neste evento, projetou-nos num outro patamar", destacou um orgulhoso Pedro Proença, presidente da Liga Portugal.Na ocasião, a Secretária de Estado da Administração Interna Isabel Oneto, vincou também o "grande sucesso de um evento multidisciplinar e que contou com a participação de protagonistas de renome". "Foram três dias de intensa partilha e experiências de âmbito internacional, resultando num palco privilegiado de desenvolvimento do setor", registou ainda Isabel Oneto.