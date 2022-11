Pinto da Costa e a história do único treinador que despediu: «Três jogadores tinham estado num boteco em Vigo...»

Pinto da Costa revelou esta sexta-feira, na 'Thinking Football Summit', os bastidores que levaram ao despedimento de Victor Hernandez do comando técnico do FC Porto, aquele que foi até ao momento o único treinador despedido pelo presidente do FC Porto desde que assumiu a liderança do clube."Gosto é de ter treinadores que ganhem, se eles depois são simpáticos ou antipáticos não é problema para mim. Felizmente tenho tido uma relação com praticamente todos os treinadores que quando deixam de ser treinadores continuam meus amigos. Tenho um caso que para mim é excecional, a única vez que eu despedi um treinador, única vez, porque outros saíram por entenderem que não tinham condições ou que não eram capazes, foi o [Victor] Fernandez, que esteve no FC Porto e que venceu. E fi-lo não por incapacidade ou por não ser amigo dele, porque cria-se sempre uma amizade quando se contacta com as pessoas dia a dia. Um dia, antes do jogo com o Sp. Braga para o campeonato, tive conhecimento de três jogadores que, obviamente não vou citar nomes, tinham feito uma direta porque tinham estado em Vigo, num boteco, e vieram diretos para o treino. Eu soube e eles realmente não estavam em condições de jogar, isto era uma quinta-feira e nós jogávamos no sábado. E eu disse: 'Mister, passou-se isto assim e assim e estes jogadores estão de fora'. Fez a convocatória e os jogadores estavam lá. E eu disse: 'Mister, parece que não percebeu a minha conversa'. 'Não, mas estarem convocados é uma coisa e jogarem é outra', disse ele. E eu fiquei descansado. Entram em campo, estão os três em campo. Um sentiu-se tão cansado que sem mais nem menos deu um pontapé num indivíduo do Sp. Braga que foi mais cedo descansar. E os outros dois quase que não se mexiam. Chegou o final do jogo e ele disse-me: 'Presidente, tinha razão'. E eu disse-lhe: 'Amanhã, às 15 horas falamos. Ele estava no meu gabinete e eu disse-lhe: 'Os jogadores sabem o que se passou, os jogadores sabem a nossa conversa, sabem o que se passou, entendo que o senhor não tem condições para continuar'. E ele: 'Sim, de facto o senhor tem razão e não devia ter feito isto'. Acordámos e rescindimos o contrato. Passado um ano ou dois, fizeram talvez a festa mais bonita que presenciei que foi os meus 25 anos de Presidente, no Palácio da Bolsa. Convidaram o Fernandez, outros treinadores antigos, eu não sabia. Ele veio propositadamente à minha festa com a mulher e disse-me: 'Presidente, eu venho aqui não é pelos seus 25 anos, mas pela amizade que tenho por si e por muito que aprendi consigo'. Portanto, crio sempre uma relação de amizade, até com o treinador que infelizmente eu tive que despedir porque, ao contrário do que muita gente pensa, era um treinador competente", disse.