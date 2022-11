Presidente do V. Guimarães diz qual a sua referência do clube como treinador: «É o Moreno!»

António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, passou pelo Super Bock Arena neste último dia do Thinking Football, onde em conversa com Rui Miguel Tovar passou em revista vários aspectos relacionados com o Vitória. Um dos quais bem atual, já que o dirigente foi confrontado com qual seria a sua maior referência do clube na função de treinador e a resposta foi bem célere: "É o Moreno!""Não há um dia que me tenha arrependido, faço o que me dá prazer. Há 10 anos já começava a imaginar que isto seria possível", referiu António Miguel Cardoso, que nos tempos de estudante no Porto ia para a escola com camisola ou cachecol do Vitória, tendo amigos portistas e boavisteiros. "Nasci no Porto, mas o meu pai é de Guimarães e felizmente me incutiu a paixão pelo Vitória bem cedo. Teria sido mais fácil ser boavisteiro, por exemplo. Adoro a cidade de Guimarães e tenho esta paixão, quando fazemos e sentimos, vale a pena. Tenho orgulho no meu trajeto e em ter-me mantido vitoriano e vimaranense, acabo por o ser também", afirmou.