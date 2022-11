Sérgio Conceição: «O meu primeiro título como treinador foi dos mais importantes da história do FC Porto»

Pinto da Costa foi um dos oradores do Thinking Football, esta sexta-feira. O presidente do FC Porto, de resto, também ouviu uma mensagem que lhe foi deixada por Sérgio Conceição, em vídeo, onde o treinador lhe deixou muitos elogios e falou um pouco das conquistas que somaram juntos, destacando a que impediu o Benfica de chegar ao pentacampeonato, em 2017/18."Para mim é uma honra muito grande e uma emoção grande também estar a enviar uma mensagem para o meu presidente a felicitá-lo, mais uma vez, por estes 40 anos. Eu acho que os 40 anos não são tão importantes, mas sim 40 anos a ganhar. Isso é o mais importante. São mais de 60 títulos no futebol, onde eu faço uma pequena parte. Tenho oito como treinador e seis como jogador. Sem dúvida nenhuma o meu primeiro título como treinador foi, talvez, um dos mais importantes da história do FC Porto", afirmou o treinador.E prosseguiu a falar diretamente para Pinto da Costa: "É uma pessoa extraordinária, trabalhador, humilde, com um sentido de dever ímpar e com uma capacidade de trabalho inalcançável por qualquer outro dirigente do mundo, na minha opinião. Aquilo que eu desejo é que venham muitos mais, sempre com esse sentido de humor, sempre com essa capacidade de trabalho, sempre cada um que trabalha ao serviço do FC Porto olhando para si como nosso grande líder e ver uma primeira referência onde nós todos vamos beber um bocadinho de tudo aquilo que é a sua experiência, de tudo aquilo que é o seu saber."Por fim, Sérgio Conceição vincou: "Para mim é uma emoção muito grande, um orgulho enorme fazer parte, ou uma pequena parte, da história do FC Porto junto a si, presidente, e que venham muitos mais anos de sucesso do nosso FC Porto. Um abraço muito grande e parabéns."