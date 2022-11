Susana Torres: «Acredito que Sérgio Conceição é um Ferrari»

Convidada de um painel no Thinking Football, a decorrer este fim de semana no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Susana Torres, mental coach, falou sobre o seu trabalho com Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, apontando-lhe o perfil correto para liderar equipas até ao sucesso.

"É muito importante encontrar pessoas com perfil para conseguir levar uma equipa a ter resultados e se há pessoa com esse perfil é o Sérgio, mas todos nós podemos evoluir, aprender e desenvolver. Como ele já disse, isto é como conduzir um Ferrari e não fazer as manutenção. Acredito que Sérgio Conceição é um Ferrari e precisa de alguns pequenos detalhes, como precisou para quando procurou este trabalho para tornar o seu trabalho mais fácil", explicou.

Em relação ao trabalho específico com o treinador portista, Susana diz que lhe "deu ferramentas para tornar o seu trabalho mais fácil", especialmente para tirar o melhor de jogadores com os quais talvez não seja tão fácil lidar".

"O Sérgio Conceição é uma pessoa espectacular e de trato muito difícil devido à sua exigência e foi muito importante capacitá-lo destes recursos para que ele conseguisse envolver toda a gente. É um treinador muito desafiante", afirmou.

Questionado sobre os problemas disciplinares do técnico no banco, Susana Torres foi taxativa: "Uma coisa é aquilo que achamos que deve ser e outra é o que ele acha que deve ser. O Sérgio é uma pessoa com um perfil muito diferente, específico e que cumpre o seu comportamento de acordo com a imagem que quer ter e a forma como quer estar no futebol. Ele está correto, porque por muito que a gente não concorde, é a forma como ele quer viver o futebol e temos de respeitar a individualidade das pessoas."