Thiago Scuro, diretor do RB Bragantino, elogia os treinadores portugueses: «Têm construído sucesso»

Ao longo dos últimos anos, os treinadores portugueses construíram uma marca que é globalmente reconhecida e que leva muitos clubes a olharam com a atenção para os trabalhos desenvolvidos. No Brasil, a caminhada de sucesso fez-se sentir mais recentemente, com Jorge Jesus e Abel Ferreira em papel de destaque.Uma tendência que não passa despercebida a Thiago Scuro, diretor do RB Bragantino, que, em entrevista a Record, realizada no âmbito da participação do dirigente no congresso ‘Thinking Football’, deixou elogios ao profissionais portugueses."A qualidade com que os profissionais se estão a desenvolver, o jogo que promovem. Todo o profissional português que desenvolva um jogo parecido com o que temos ambição de construir é objeto de análise. Globalmente, o treinador português tem consturído sucesso. A Premier League é uma realidade, a Grécia, a Turquia e vários outros países também. Agora no Brasil também, com Jesus, Abel e Vítor Pereira a fazerem trabalhos bons. Estamos sempre atentos", referiu o dirigente, salientando que essa é uma das muitas razões pelas quais segue também o futebol português."Seguimos Portugal, é uma responsabilidade nossa seguir a liga portuguesa. Pela quantidade de brasileiros que tem e pela proximidade com o futebol brasileiro. Não temos portugueses no plantel, mas o Lucas Evangelista foi contratado pela observação da liga portuguesa, assim como outros brasileiros que estão em Portugal e são seguidos e observados por nós. Em relação a profissionais, temos uma admiração. Quando trabalhei no Cruzeiro talvez tenha sido o primeiro a tentar este movimento, tentei trazer o Paulo Bento em 2016. Consumimos bastante conteúdo produzido no mercado português", apontou.No entanto, Thiago Scuro deixou um apelo para o futuro. "Talvez algo que o futebol brasiliero precisava de aprender a gerir melhor é que esses profissionais trazem muitos outros agregados e não existe uma contribuição no crescimento dos profissionais brasileiros. É um ponto em que precisamos de evoluir. Esses profissionais estão a trazer um número de membros de equipa técnica relevante e isso limita a possibilidade de ajuda o futebol brasileiro a desenvolver os seus profissionais também. É algo que pode ser construído. O Brasil tem excelentes profissionais em várias áreas", frisou.Por fim, Thiago Scuro lançou também um olhar sobre o campeonato português, vincando que há espaço para crescer. "Primeiro, a economia nacional. O país precisa de crescer e desenvolver do ponto de vista de economia para o futebol ir junto. A liga brasileira como é pouco explorada comercialmente, tem muito espaço para crescer, mas tem o limite do tamanho da economia local. As cinco principais ligas da Europa estão nas maiores economias da Europa. Internamente, há potencial de consumo grande. E o segundo passo é a internacionalização, que é um desafio grande. O Brasil está a preparar-se para isso e vejo Portugal como um ambiente para procurar esse crescimento. Há muitos atletas e profissionais reconhecidos globalmente. Criar formas de ter esses profissionais dentro da liga é forma de potencializar. Reter mais tempo atletas talentosos, ter grandes nomes na Liga, vai favorecer o incremento de receita, principalmente internacional", concluiu.