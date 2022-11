Thiago Scuro, diretor do RB Bragantino, sobre o 'Thinking Football': «Oportunidade especial»

Thiago Scuro, diretor do RB Bragantino, será um dos oradores do ‘Thinking Football’, congresso que vai decorrer entre 18 e 20 de novembro, no Porto.O dirigente estará no evento a falar um pouco da ligação ao emblema do universo Red Bull e não podia estar mais satisfeito com a oportunidade."Estou muito feliz e lisonjeado pelo convite. Tenho proximidade com o futebol português basicamente desde o inicio da carreira. Trabalhei muito tempo numa empresa com uma espécie de parceria com o FC Porto. Trouxemos muitos profissionais que tiveram estágio na Universidade do Porto no FC Porto. Tive relação com equipas menores num fluxo de atletas que saíram para Portugal. Também já tive alguma proximidade com o Benfica. Admiro Portugal pelo que tem vindo a construir. Tem vindo a desenvolver bons profissionais. Ter a oportunidade de estar em Portugal a aprender com outros profissionais é especial", começou por dizer, revelando-se também satisfeito pela chance de aprender."Este congresso é importante para trazermos boas práticas para o Brasil. O Brasil vive uma revolução por conta da lei da SAF, dos investidores, é um processo similar ao que Portugal viveu. Temos aprendizagem para observar aí. E é uma oportunidade de mostrarmos o que é o futebol brasileiro, como o mercado funciona. Do ponto de vista pessoal, é uma oportunidade positiva", acrescentou.