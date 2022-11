Thiago Scuro e a entrada da Red Bull no Bragantino: «Passámos de faturar 4 milhões por ano para 60 milhões»

A entrada de investidores no futebol brasileiro começa a ser um passo cada vez mais natural, sobretudo depois da criação da lei da SAF, o equivalente às SAD em Portugal. No entanto, anos antes desta norma, já o RB Bragantino foi pioneiro na entrada de investimento externo, ao cair nas mãos da Red Bull.Para Thiago Scuro, dirigente do emblema brasileiro, este foi um passo que mudou o destino de um emblema tradicional. "É o que possibilita estarmos na Seria A, estar nas competições internacionais. O Bragantino é uma equipa tradicional do interior de S. Paulo, de uma cidade com 170 mil habitantes. Estava na serie C, sem capacidade de investimento, e nós possibilitámos com esse investimento. Passámos de faturar 4 milhões de euros por ano para, no ano passado, faturar 60 milhões. A visão do investidor, a capacidade técnica, a gestão que está a ser construída, está a possibilitar passar de um nível baixo para um dos clubes de serie A", referiu, elencando as mudanças concretas levadas a cabo."O Bragantino não tinha categorias de formação ativas. Restabelecemos isso. Hoje todas funcionam num nível bom, desde os 8 anos até à equipa B. Todas a recrutar jovens, a desenvolver, a jogar competições. Os sub-17 e os sub-20 passaram aos nacionais por conta do ranking de clubes. Estamos nos 20 melhores clubes do Brasil. O investimento em estrutura permitiu ter um centro de treinos alugado e um novo centro em construção. Na área do marketing, do comercial, de atividade para atrair patrocinadores externos, tudo está a ser feito", concluiu.