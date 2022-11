'Thinking Football' esgota bilhetes para as conferências

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Thinking Football está cada vez mais perto de ter lotação esgotada. Os bilhetes corporate, que permitem o acesso às conferências, esgotaram esta quinta-feira, pelo que é garantido que as palestras vão ter casa cheia.No entanto, ainda há outras modalidades de bilhetes à venda, como os 'streaming tickets', que permitem o acesso à aplicação do evento para ver as palestras, ou os 'fan tickets', que dão acesso à zona de experimentação montada na arena.