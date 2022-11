'Thinking Football' está a chegar e com foco na sustentabilidade e inclusão social

A Liga Portugal vai promover, entre esta sexta-feira e domingo, o 'Thinking Football', cimeira do futebol profissional que se vai realizar no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, no Porto. E o organismo deu a conhecer, esta terça-feira, a versão sustentável e inclusiva do congresso, em parceria com a 'The SHIFT Agency', um grupo de especialistas em sustentabilidade.E isso vai ser percetível em vários planos. A começar pela mobilidade inteligente, já que os participantes do evento terão à disposição veículos com zero emissões. Haverá diversos pontos de reciclagem e ainda a aplicação de materiais na decoração do evento que podem ser reutilizados futuramente. Diariamente, haverá recolha dos alimentos que sobram, com a Liga a garantir a variedade da comida saudável, incluindo-se opções vegetarianas e vegan.Numa perspetiva de inclusão, haverá três utentes da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) a integrar o staff do evento, "de modo a promover a igualdade de oportunidades". Haverá condições de acesso a cidadãos com mobilidade reduzida e mais de 50 voluntários na equipa do staff. O evento vai decorrer no Pavilhão Rosa Mota, onde são utilizadas luzes LED, "reduzindo consideravelmente o consumo de energia do evento".