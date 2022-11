Thinking Football Summit será palco do arranque do Campeonato Nacional de FIFA

O Thinking Football Summit, congresso que terá lugar no Porto, entre os dias 18 e 20 deste mês, vai marcar o arranque da eLiga Portugal, com o pontapé de saída a ser dado ao vivo, no segundo dia do evento.Tal como na época transata, a competição é dividida em duas fases (Grupos e Finais), com a primeira jornada da fase de grupos a ser jogada na totalidade no evento, onde os fãs poderão marcar presença para apoiar da bancada as suas equipas preferidas.Os bilhetes já estão à venda, com destaque para o Fan Ticket, ingresso dedicado à componente de entretenimento do certame e que permite marcar presença no arranque da eLiga Portugal.A grande novidade da nova época da eLiga Portugal está relacionada com o modo de jogo.Tal como nas últimas edições, as partidas vão ser disputadas por dois jogadores de cada equipa, mas em simultâneo, e apenas a uma mão.Na prática, desaparecem os dois encontros individuais, que resultavam num agregado que definia o resultado obtido pelos dois emblemas, para dar lugar a uma partida disputada única disputada a pares.O jogo em equipa promete, por isso, ser a chave para alcançar o título de Campeão Nacional.A composição dos grupos da primeira fase do Campeonato vai ser conhecida esta quarta-feira, com o sorteio a realizar-se em direto na Twitch da Liga Portugal, a partir das 18H00.As 18 equipas que compõe a Liga Portugal bwin – destaque para a estreia do Casa Pia AC na competição – vão ser divididas em dois grupos de nove, com os quatro primeiros classificados a seguirem em frente para a fase decisiva.O calendário da competição, por sua vez, está já pré-definido, pelo que o sorteio ditará igualmente cada jornada que os emblemas vão ter de disputar até ao final da fase de grupos.A eLiga Portugal, recorde-se, é a maior competição nacional de Futebol Virtual, atribuindo o título de Campeão Nacional da Modalidade e um Prize Pool recorde de 50 mil euros.