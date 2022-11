Tiago Pinto: «A minha visão é sempre inclinada e vermelha»

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, marcou presença este sábado no Thinking Football Summit e, à margem do evento, falou sobre mercado, Benfica mas principalmente sobre o seu atual clube. Sem esconder a sua costela benfiquista, o dirigente destacou que o jogador oriundo da liga portuguesa continua muito bem cotado no estrangeiro.

"Mesmo agora que vejo as coisas de fora para dentro é sempre de uma forma, digamos, inclinada, pois nunca escondi que sou um grande adepto do Benfica e por isso a minha visão é sempre vermelha. Do ponto de vista do futebol acho que mais uma vez no mercado passado ficou demonstrado que os jogadores portugueses, ou que jogam em Portugal, continuam na moda, porque saem muitos jogadores que vão para clubes grandes e afirmam-se, como aconteceu com o Darwin ou o Vitinha e o próprio Fábio Vieira e por aí fora. O futebol português continua a ser uma das principais montras do futebol europeu e isto também é da competência dos clubes, da Federação e da Liga", afirmou Tiago Pinto.

Que comentário lhe merece a campanha atual do Benfica?

"Desde que o Benfica ganhe para mim está tudo bem".

Domingos Soares de Oliveira disse ontem aqui que a estratégia do Benfica pode passar pela compra de um clube estrangeiro. O que acha disso?

"Trabalhei nove anos no Benfica, fui profissional, saí do Benfica como profissional, mas o Benfica nunca sairá de mim, mas hoje sou só um adepto e quero que o Benfica ganhe e mais nada."

Que principais dificuldades encontrou para impor as suas ideias na Roma?

"Quando o clube foi comprado foi dentro de uma realidade difícil, pois estávamos dentro de um grupo de equipas sob as regras do Financial Fair Play da UEFA. Por isso nos últimos dois anos o que temos feito é reestruturar o clube do ponto de vista dos várias departamentos. Tivemos de fazer uma reformulação total do plantel em que tivemos de reduzir bastante a massa salarial e ao mesmo tempo melhorar a qualidade da equipa. Apostamos muito na formação e para isso tem sido fundamental o papel do Mourinho e não preciso de dizer mais nada acerca disso."

É verdade que o Cristiano Ronaldo foi hipótese para a Roma?

"Uma das coisas que me aborrece um bocadinho em Itália é que eles estão sempre a falar do mercado. É todos os dias a falar, aqui em Portugal estamos melhor porque só falamos quando o mercado abre, mas a verdade é que isso nunca foi hipótese. Nunca teve fundamento nenhum, mas em Itália fala-se todos os dias em três jogadores diferentes, é normal porque nós somos portugueses e ele português, mas isso, repito, nunca teve fundamento."

FC Porto e Sp. Braga vão defrontar equipas italianas na UEFA. Que conselhos pode deixar às equipas portuguesas?

"Ao FC Porto e ao Sérgio Conceição não posso dar conselhos nenhuns porque se a minha memória não me falha o Sérgio Conceição eliminou sempre as equipas italianas, por isso ele é que tem de me dar conselhos. O Sp. Braga jogará com a Fiorentina, que é realmente uma equipa forte, que está a ter mais dificuldades este ano pelo facto de jogar sempre à quinta-feira na Europa e ao domingo no campeonato. Não é fácil jogar de três em três dias e num campeonato tão competitivo como é o italiano. Nesse aspeto é um bocadinho diferente do que em Portugal porque há mais riscos de se perder pontos com as equipas de baixo da tabela. Em Itália, sente-se mais este impacto de jogar na Europa e é verdadeiramente difícil. A Fiorentina tem passado essas dificuldades, mas acho que nos dois casos, quer o Sp. Braga quer o FC Porto, terão as suas possibilidades de passar a eliminatória."

Que expectativas tem para o Mundial?

"Nós do lado dos clubes estamos sempre com o coração nas mãos, às esperas que os jogadores não se lesionem, que não haja problema e os jogadores regressem bem e depressa. Como português quero que as coisas corram, mas também devo dizer que se Portugal não puder ganhar que ganhe a Argentina porque o Messi e já agora o Dybala, mas principalmente o Messi merecia acabar a carreira com um título mundial. Isto se Portugal não puder ganhar obviamente."