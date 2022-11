Tomás Ribeiro: «Liga portuguesa não tem ainda o devido reconhecimento»

Tomás Ribeiro, central de 23 anos do Grasshoppers da Suíça, passou pelo palco Bwin do Thinking Football Summit, onde partilhou os principais momentos da sua ainda curta carreira. Com 62 jogos na 1.ª Liga ao serviço da B SAD, o defesa falou um pouco da sua nova aventura e falou ainda das expectativas que tem para o Mundial do Qatar.

Como é que está a correr a experiência na Suíça?

“É muito diferente. É um campeonato que não tem o devido valor, sinceramente, surpreendeu-me muito a todos os níveis. Ao nível das infraestruturas tem equipas com grandes condições. É um futebol mais físico e equipas com capacidades que se desenvolvem provavelmente muito contrárias às que estamos habituados aqui no futebol português. Mas é um futebol que combina muita coisa e que por desenvolver outras capacidades também se torna um campeonato interessante, com muitos mais golos, pois muitas equipas acabam por se desorganizar mais um pouco, mas é um campeonato muito competitivo. Nós costumamos brincar e comparar até à Premier League e ao Championship, pois nunca se sabe quem pode ganhar, seja em casa ou fora, há muita imprevisibilidade. Isso acaba por tornar o campeonato, para quem vê de fora, mais divertido, embora para quem está a jogar, principalmente eu que sou defesa, aquilo ali às vezes fica complicado, pois ninguém gosta de sofrer muito golos e tem muito mais piada marcar muitos.”

Aos 23 anos, como foi essa mudança para a Suíça?

“Foi uma mudança que seu sentia que já estava a precisar e quando surgiu a proposta fiquei super interessado, até porque tinha alguns colegas que já estavam na Suíça, alguns com quem já tinha jogado e eles ajudaram muito na adaptação. Tive a infelicidade de sofrer uma lesão, mas eles lá no Grasshoppers ajudaram-me em tudo, na questão da casa e tudo o que eu precisava ao nível familiar. Acabou por ser uma adaptação muito fácil e conforme já disse o campeonato é muito interessante. Estou a gostar muito de estar lá, tem sido uma experiência muito boa.”

O objetivo é continuar por lá mais uns tempos, ou passa por regressar a Portugal?

“Isso nunca se sabe. O mercado é muito volátil e agora com o Mundial podem acontecer coisas diferentes, mas neste momento estou focado no meu trabalho no clube. Como disse, no início sofri a lesão e o meu foco no regresso foi ganhar o meu espaço e demonstrar o meu valor. Continuo focado nisso, até porque só assim se podem projetar coisas boas para o futuro.”

Que perspetivas tem para o Mundial do Qatar?

“Foi algo que, estando fora, falamos muito nos últimos tempos, percebendo quem está em melhores condições para ganhar. Ao nível do plantel acho que Portugal tem seguramente o mais equilibrado e as perspetivas podem ser muito boas, as expectativas também são altas, em função da qualidade dos jogadores que temos e equipa técnica. Claro que já sabemos como é o futebol e temos de ir jogo a jogo.”

Na nossa Seleção há muitos jogadores da Liga Portugal e outros que por lá passaram e agora são craques mundiais. Isso também diz muito da qualidade da nossa Liga?

“Sem dúvida alguma. O jogador português alicia muito mais do que a própria Liga, infelizmente. A Liga portuguesa é ainda pouco reconhecida. A qualidade do jogador português e do treinador português é algo que é trabalhado em casa. A qualidade do jogador português é tão aliciante para tantos clubes e já vimos muitos comentários de grandes treinadores como o Guardiola e o Klopp, reconhecidos mundialmente e que já falaram muito bem do jogador português. Há aqui um certo desequilíbrio, pois o jogador português é muito bom e reconhecido, mas a Liga portuguesa não tem ainda o devido reconhecimento.”