Três oradores oriundos de Espanha vão marcar presença no Thinking Football Summit 2022

Javier Morente, Melcior Soler e Ramon Amich vão marcar presença no Thinking Football Summit 2022, que decorrerá de 18 a 20 de novembro, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Os três oradores de nacionalidade espanhol têm percursos de assinalar na indústria desportiva.Javier Morente está na LaLiga desde 2017 e atualmente faz parte do Gabinete do Presidente, sendo ainda Diretor de Relações com Associações Desportivas Internacionais, como UEFA, FIFA e European Leagues, entre outras. Antes de se juntar à LaLiga, Morente trabalhou ainda na Deloitte Sports Consulting, tendo estado envolvido em projetos internacionais em África e América do Sul.Já Melcior Soler é Diretor da Área Audiovisual da La Liga, tendo desenvolvido a carreira profissional na televisão, como jornalista e repórter. Ocupou também o cargo de diretor do setor desportivo no grupo 'Sogecable', atualmente 'DTS'. Soler fundou ainda uma empresa de consultoria audiovisual e desportiva e trabalhou com operadores de televisão e com organizações desportivas, entre as quais o Real Madrid, NBA, Barcelona e Dorna Sports.Por sua vez Ramon Amich é o atual Diretor-Geral da Nielsen Sports para Espanha e Portugal e ainda Diretor de Estratégia da empresa para os mesmos países, desde 2022. A sua carreira profissional foi desenvolvida na empresa farmacêutica Bayer - entre Leverkusen e Barcelona - e na sucursal de Berlim da COPCA (Generalitat de Catalunya). Desde 2005, faz parte do setor de patrocínios desportivos através da SPORT+MARKT, fundada em 2011, juntamente com a Repucom, empresa que se tornou parte da Nielsen em 2016.