Varandas: «No dia em que os três grandes deixarem de vender, não teremos hipótese de andar na Champions»

Frederico Varandas salientou a necessidade de os clubes portugueses, nomeadamente Sporting, Benfica e FC Porto, venderem jogadores para fazerem receita e continuarem competitivos, até para cumprirem um dos objetivos que é estar na Liga dos Campeões."Neste momento, como o sistema do futebol está montado, não temos outra hipótese de competir com as ligas top 5 se não vendermos jogadores. É uma obrigação. Com mérito, as equipas portuguesas passaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, no ano passado o Sporting e o Benfica, este ano o Benfica e o FC Porto. É difícil para o adepto perceber certas coisas. Mas no dia em que os três grandes deixarem de vender, não teremos hipóteses de andar na Champions. É uma obrigação. Noutras Ligas, a formação pode ser um gosto, um prazer ou uma opção. Para nós é uma questão de sobrevivência e é por isso que somos muito bons nisto. Quem não for bom a formar, não andará na Champions. O que nos faz resistir, num país mais afastado da União Europeia, é o facto de produzirmos e vendermos jogadores", disse o presidente do Sporting num painel na Thinking Football Summit, no Porto."Os títulos que vencemos são a prova de que este caminho que enunciei há pouco leva a vitórias. É muito importante que assim seja, porque há muitos chavões de que o Sporting tem de investir. E investe, garantindo a sustentabilidade para o futuro, sem que isso o impeça de ganhar. Estes quatro anos foram os melhores das últimas largas épocas do Sporting em termos de títulos. O modelo é sustentável mas também vencedor", acrescentou o líder verde e branco.Varandas destacou também o "investimento na Academia, no estádio e na transformação digital": "Em 2018 ficou claro o caminho que o Sporting tinha de percorrer: uma estratégia na formação, na transformação digital e no crescimento da marca. Esse caminho permitiu crescimento, sustentado. Todo o investimento foi feito de forma transversal. Fizemos investimento na Academia, no estádio e na transformação digital. Aproveitamos a formação desde 2018. A Academia fez 20 anos e, até essa data, 67 jogadores da Academia chegaram à equipa principal, 22 nos últimos quatro anos. É um facto. Não é um chavão: é a realidade do Sporting e é para manter. (...) Cristiano Ronaldo é motivo de orgulho e é o nome da Academia. É um dos orgulhos do Sporting e dos sportinguistas. A criação da Academia foi um passo fundamental para a formação em Portugal, mas formação do Sporting começou antes. Sporting é pioneiro. Dos quatro melhores do Mundo – Ronaldo, Figo, Eusébio e Futre -, três são formados no Sporting. O melhor de sempre, Cristiano Ronaldo, é formado no Sporting. É a maior bandeira do Sporting, a formação."