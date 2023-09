«Vejo o Sevilha a vencer uma LaLiga ou uma Champions»: Del Nido elogia crescimento dos andaluzes

O vice-presidente do Sevilha, José Maria Del Nido Carrasco, esteve no Thinking Football Summit onde abordou a ascensão do clube, tanto no aspeto financeiro como no aspeto desportivo, referindo que o Sevilha é "um êxito singular"."Começámos o século XXI na segunda divisão. Subimos e devíamos o que é agora 41 milhões de euros. A partir daí, entrámos com uma política de desenvolvimento e observação de jogadores que entendemos que daria rendimento e valorizaria a marca" disse, referindo que o clube andaluz agora é "capaz de enfrentar grandes rivais e atrair grande talento".Nesse sentido, Carrasco destacou o "modelo de trabalho" adotado. "Tentamos ter um clube auto sustentável, com uma estabilidade económica grande. Vendemos o José António Reyes, fomos criticados na altura mas conseguimos suprimir a falta dessa qualidade com o crescimento e desenvolvimento de mais jogadores jovens", atirou o vice-presidente do Sevilha, declarando que a rede de observação vai além de Espanha. "Temos uma rede em expansão, sabemos da qualidade que existe em França e em outros países. Ao contratar o Jules Koundé bastante jovem, provámos isso", explicou.Nesse sentido, considerou que várias figuras dos sevilhanos foram essenciais para esse crescimento, como é o caso de Monchi, antigo diretor desportivo, e Sergio Ramos, defesa formado no Sevilha e que agora voltou a vestir a camisola do clube. "A mentalidade vencedora é uma das chaves do sucesso", enfatizou, apontando Beto como uma das "figuras emblemáticas" do Sevilha, sete vezes vencedor da Liga Europa."Quando os jogadores olham para a camisola do Sevilha, estão a olhar para uma camisola vencedora. Já derrotámos o Real Madrid e a Juventus nas competições europeias. Queremos ir longe, estabelecer objetivos ao nível desportivo e europeu", acrescentou Del Nido Carrasco, visando um futuro positivo para o Sevilha, que em 23 anos teve um "sucesso desproporcional ao vencer tantos títulos". "Vejo um Sevilha a subir de qualidade. Passa por vencer uma LaLiga ou uma Liga dos Campeões. O crescimento económico está previsto ser de 250 a 260 milhões, o que nos pode permitir construir um novo Sanchez Pizjuan", concluiu.