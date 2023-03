Webinar sobre Centralização dos Direitos Audiovisuais já com oradores confirmados

Está fechado o cartaz do webinar 'Centralização dos Direitos Audiovisuais', marcado para as 16 horas de quarta-feira (dia 15).O evento conta com a presença confirmada de três oradores, Tiago Madureira, Diretor Executivo da Liga Portugal, Luís Vicente, Presidente da APEX Capital e Pedro Brinca, Investigador Associado da Nova SBE. A moderação deste debate ficará a cargo do comentador António Tadeia.Este será o primeiro de cinco webinars organizados pela Liga Portugal: 'Impacto dos custos de enquadramento na competitividade dos clubes', 'Importância das associações distritais e regionais na construção de uma Liga com talento', 'Apostas Desportivas – Necessidade de revisitar o atual modelo de repartição' e 'Criação e retenção de talento no Futebol Profissional – Modelo de sustentabilidade' são os temas que servirão de mote para debate.