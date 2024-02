A Airfryer que vai mudar em definitivo a forma como cozinha

A Cecofry Bombastik 6000 cozinha com facilidade para toda a família ver preço

Os seis litros de capacidade desta Airfryer deixam margem suficiente para cozinhar para toda a família, de forma rápida e saudável. A distribuição de ar quente em alta velocidade em torno dos ingredientes, criando uma camada crocante por fora, enquanto mantém a humidade interna é o segredo do sucesso e sem as desvantagens para a saúde da imersão em óleo. Batatas fritas, carne, peixe, legumes e até sobremesas... há um sem número de possibilidades e opções para tornar os seus cozinhados um monumento, mas sem esforço. Este modelo, à venda na Amazon, é um dos mais populares entre os internautas e vendeu qualquer coisa como três mil unidades no último mês.Tem uma avaliação de 4,4, em 5 possíveis, que atesta isso mesmo. Graças aos 1700W de potência, e 6 litros de capacidade, A Cecotec Cecofry Bombastik 6000 cozinha facilmente para 4 a 6 pessoas e usa a tecnologia PerfectCook para resultados perfeitos. É regulável na temperatura de 80ºC a 200ºC e promete revolucionar a forma como prepara as suas refeições diárias graças aos 1700 W de potência. O painel de controlo tátil multifuncional tem 12 modos pré-configurados que definem o tempo e a temperatura necessários para cozinhar diferentes tipos de alimentos. Pode ainda ajustar o tempo de cozedura automaticamente entre os 0 e os 60 minutos e possui proteção contra o sobreaquecimento e uma base antiderrapante para favorecer o seu apoio enquanto cozinha.Com a tendência deste tipo de cozinhados em franco crescimento, há uma série de acessórios que podem potenciar ainda mais os resultados do que vier a cozinhar na Airfryer. As bases em papel descartável facilitam, e muito, a limpeza do aprelho, mantendo-o protegido contra as gorduras dos alimentos que está a cozinhar. Pode ainda acrescentar uma série de formas e grelhas próprias para este modelo, para tirar o maior partido deste tipo de cozinhados.