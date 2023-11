A mala perfeita para as suas próximas viagens pode estar aqui. Quatro sugestões em conta para o ajudar numa escapadinha na época festiva

No interior tem uma série de práticas divisórias e apresenta um design sóbrio ver preço

Esta marca especializou-se em soluções para bagagem de cabine ver preço

Quem está acostumado a andar de avião sabe ao que vimos. Nem sempre é fácil conseguir levar tudo o que pretendíamos para aquele fim-de-semana romântico, ou para aquele passeio em família. Há uma série de restrições à dimensão e peso da bagagem que podemos transportar, e ainda mais nas companhias ´low cost´. Geralmente apenas é permitido um volume por passageiro para que o custo da viagem não aumente.Deixamos quatro sugestões, entre o prático e o resistente, sem descurar a parte estética, para que nas próximas viagens consiga embarcar com alguma traquilidade, sem chatices por causa das medidas das malas que leva.Quando um simples trolley pode fazer subir a conta em algumas dezenas de euros, há uma solução trasnversal a todas as companhias. A mochila que se coloca debaixo do assento. Geralmente limitadas às medidas 40x20x25, se forem bem escolhidas consegue carregar o essencial para alguns dias. Deixamos duas sugestões:Criada com um design inteligente, tem vários compartimentos no interior, com separadores e fechos que permitem uma arrumação eficaz. O tecido é impermeável e está disponível em várias coresApresenta um estilo mais desportivo que a anterior, mas igualmente eficaz.e os fechos frontais facilitam a abertura da mala na hora das verificações de segurança.



Trolley de cabine



Com dimensões um pouco mais generosas que as mochilas, as malas tipo trolley têm a vantagem das rodinhas, que ajudam, e muito, a percorrer os terminais dos aeroportos, ou na azáfama dos transportes públicos das capitais europeias. Se puder levar consigo uma mala deste género no avião, será a opção mais lógica.



Numada



Este prático trolley é construído um material rígido, com resistência suficiente para garantir a segurança dos seus pertences e as dimensões adequadas à bagagem de cabine. Vende-se em separado, mas também pode ser adquirido em conjunto, com malas de maiores dimensões, a pensar, por exemplo, nas férias grandes em família. Está disponível em quatro cores.

Um trolley em material rígido e com rodas 360º para facilitar o transporte ver preço

Jaslen



A flexibilidade do poliéster em que é fabricado permite uma maior arrumação de roupa no interior, onde existem duas divisórias para melhorar a sua organização. Os compartimentos exteriores são espaço extra para os pertences que precisa ter mesmo à mão. Tem 35,5L de capacidade.

Trolley em poliéster torna mais fácil a arrumação de mais roupa ver preço