Acessórios para 'gaming' que prometem elevar os jogos virtuais ao próximo nível

Um bom headset permite uma maior envolvência sonora no ambiente de jogo

Mais do que a experiência de jogar, o 'gaming' é uma cultura, um modo de vida para os grandes entusiastas dos videojogos. Além dos computadores potentes e das consolas de última geração, os acessórios desempenham um papel crucial nessa experiência quando proporcionam uma imersão mais profunda e um desempenho otimizado. Os headsets, por exemplo, transportam os jogadores para mundos virtuais, com um áudio envolvente e comunicação mais nítida entre companheiros de equipa ou adversários. Teclados e ratos especializados oferecem precisão e são fundamentais para jogos de ritmo acelerado, já para não falar das cadeiras ergonómicas, projetadas para manter o conforto durante longas sessões de jogo.Cada vez mais apreciados em todas as idades, se quer fazer um 'upgrade' ao seu 'arsenal' para jogos virtuais, ou surpreender um amigo ou um familiar, esta lista pode ter o que anda à procura... e alguns artigos estão com descontos assinaláveis.Farto de usar uns auriculares tipo telemóvel para jogar quando não pode fazer barulho? Tem que experimentar um headset deste género, indicado para quem quer começar a investir neste tipo de acessórios.. Desenhados para serem confortáveis nos ouvidos, têm ainda um microfone incorporado e iluminação LED. São compatíveis com todos os computadores e consolas.

Rato Razer Basilisk X Hyperspeed

Este rato sem fios com seis botões programávies funciona com uma bateria recarregável e promete uma utilização até 450 horas entre carregamentos. Os botões estão concebidos para movimentos muito precisos e silenciosos, com uma duração estimada de 50 milhões de clicks... o que dará para grandes maratonas de jogo.

Os seis botões deste rato são configuráveis e estão preparados para longas maratonas de jogo

Tapete para rato com iluminação

Este acessório acrescenta um pormenor de estilo ao local de jogo. Com um tamanho de 80x30 cm e fundo antiderrapante para maior conforto e segurança, chega perfeitamente para acomodar o portátil e permitir uma grande liberdade de movimentos com o rato. A iluminação LED tem 14 modos diferentes e funciona quando o tapete é ligado ao computador por uma entrada USB.

As dimensões e o fundo antiderrapante asseguram maior comodidade e espaço para manobrar o rato

Monitor LG Ultragear de 27 polegadas

Este monitor pode ser utilizado para ligar um computador, uma consola de jogos, ou ambos, graças às duas entradas HDMI. Garante 1 ms de velocidade de resposta graças à tecnologia Motion Blur Reduction e possui um estabilizador de preto para cores escuras mais diferenciadas.

Monitor da LG vem com duas entradas HDMI e possui uma resposta adequada aos gráficos mais exigentes

Cadeira de gaming Soontrans

Especialmente desenhada para maratonas sentado em frente ao monitor, esta cadeira de estilo ergonómico tem um design desportivo, mas aposta muito no conforto do utilizador. Possui um apoio de cabeça removível e um suporte lombar de espuma viscoelástica. A almofada lombar tem uma função de massagem e vibra mais de 20 mil vezes por hora, para aliviar a fadiga durante longos períodos de trabalho ou jogo.

O apoio lombar possui uma função de massagem que funciona através de uma ligação USB

Teclado Mars Gaming MK320

Os jogadores sabem da importância do teclado e do desgaste dado a este periférico. O MK320 da Mars Gaming - com idioma em português - apresenta um design ergonómico, com uma elevação ideal das teclas e apoios para os pulsos acolchoado. Através da iluminação RGB das teclas cria todo um ambiente futurista para jogar cheio de estilo.

A iluminação das teclas é o pormenor que faz toda a diferença neste modelo de teclado