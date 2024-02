Alerta gamers! Esta é a consola mais desejada e os acessórios essenciais para uma experiência PS5 total

A PlayStation5 versão digital, com dois comandos, está em desconto na Amazon ver preço

São já 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. A revolução da PlayStation5 no mundo dos jogos está em curso e promete converter muito mais fiéis do gaming a este sistema da Sony. Se é um dos entusiastas da PS5, ou se está a pensar investir nesta consola, fique a saber que há alguns acessórios que prometem melhorar a experiência para tirar o maior partido das horas de jogo e potenciar a imersão no mundo virtual.O comando DualSense da PlayStation 5 é um acessório fundamental, que quantos mais tiver, maior será a possibilidade de jogar com vários adversários em seu redor. Sem fios, com sensores de movimento e gatilhos dinâmicos, é uma pérola da ergonomia.

Auscultadores Pulse 3D

Desenhados em especial para a experiência de jogo na PlayStation 5, parece que o som está a chegar de todos os lados. Estes auscultadores sem fios e de alta qualidade quer no som, quer no microfone, foram concebidos para potenciar a imersão nos ambientes de jogo virtual e têm um ajuste adaptável e bastante confortável na cabeça e nos ouvidos.

Câmara PS5

Acessório fundamental para o streaming de jogos, cada vez mais em voga. O jogador pode personalizar a sua imagem a jogar e transmitir à comunidade de seguidores nas vais variadas plataformas como o Twitch ou Youtube. Alguns jogos do sistema PS5 também recorrem à câmara e à deteção de movimentos do jogador.

Estação de carga para comandos

Porque funcionam sem fios, a carga dos comandos de jogo pode ser feita diretamente na consola, mas esta base de carregamento é muito mais prática e funcional. Carrega dois comandos de cada vez e é um ótimo suporte para estarem sempre prontos a usar e arrumados entre sessões de jogo.

Comando à distância PS5

Não é apenas uma consola de jogos. A PlayStation 5 é um autêntico centro de entretenimento de onde se podem executar as aplicações mais populares de séries e filmes, música ou videos. Um comando à distância melhora e muito essa experiência. Ligar, desligar, aceder à Netflix ou Spotify ficam à distância de um toque num botão.

