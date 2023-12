Artigos de desporto em desconto para queimar as calorias do Natal

Não são dias para pensar na dieta, mas as festividades não podem ser significado de deitar a perder o esforço para manter um corpo em forma. Se está a precisar de soluções para renovar o equipamento desportivo, ou para investir em trabalhar mais o físico em casa e na rua, espreite as oportunidades que encontrámos, desde os aparelhos desportivos, passando pelo vestuário adequado. Pode ser a ocasião ideal para comprar um presente para si próprio, a pensar numa entrada em 2023 sem o peso na consciência dos excessos do Natal no que toca à alimentação. Mente sã em corpo são é um chavão antigo, mas que nunca é demais reforçar.



Passadeira Cecotec DrumFit WayHome

Com o inverno torna-se mais complicado praticar desporto ao ar livre, mas uma solução como esta passadeira pode ser o que está a precisar. Com 12 programas pré-definidos e velocidade ajustável até 14 km/h, este equipamento controla-se atarvés de um painel LED muito intuitivo e regista a velocidade, tempo, distância, calorias e pulsação. É dobrável para melhor arrumação e tem três níveis de inclinação e dificuldade. Não falta ainda o suporte para as garrafas e para o telemóvel. Está com um grande desconto na Amazon.

Esta passadeira é programável para velocidades até 14 km/h ver preço

Bicicleta estática Cecotec Talos

Os 50 por cento de desconto vão deixá-lo a pensar neste investimento. Uma bicileta estática que oferece uma pedalada fluida e vários níveis de regulação quer do selim, quer do volante. O monitor LCD permite acompanhar o seu treino e as rodas permitem facilitar o transporte para qualquer divisão da casa.

Um prático aparelho de exercício em casa que promete uma pedalada fluida e um treino acompanhado ver preço

Calças de treino Nike

Compostas em algodão e poliéster, estas calças são bastante populares entre os amantes deste tipo de vestário. Práticas para o treino, mas também muito confortáveis para momentos mais descontraídos. Estão com baixa de preço face ao valor normal.

São dos modelos mais populares entre os amantes de vestuário desportivo ver preço

Casaco Adidas

Estilo básico, mas com uma combinação ideal: o corte e o fabrico em poliéster permitem uma liberdade total de movimentos, sem descurar os elementos distintivos da famosa marca alemã. Há várias cores disponíveis.

Este casaco é um elemento muito prático na hora de escolher o que vestir para treinar ver preço

Skechers Flex Advantage 3.0

São umas sapatilhas indicadas para caminhada e, como é ponto de honra da marca, priviligiam o conforto de quem as usa. Estão com um desconto assinalável na Decathlon.

A Skechers tem como imagem de marca o conforto do calçado desportivo ver preço

Calções justos de corrida

Estes calções foram pensados num tecido respirável e de forma a ficarem justos para tornar as corridas mais cómodas e agradáveis. Têm um bolso para o telemóvel ficar perfeitamente seguro e outro, por exemplo, para levas as chaves sem procupações.

O tecido respirável em que são fabricados é o ideal para prática de desportos como a corrida ver preço

Kiprun GPS 500

Este modelo à venda na Decathlon, e agora com 15% de desconto, é um verdadeiro smartwatch multidesportos para medir, analisar e registar as tuas atividades de corrida, natação em piscina e em águas livres, bicicleta, triatlo ou cardio-training. Um parceiro ideal para monitorizar a sua atividade física.

Um smartwatch é o parceiro ideal para quem pratica corrida, natação ou ciclismo ver preço