As colunas Bluetooth que precisa para os momentos musicais da sua vida

A Marshall Stanmore é um dos modelos mais versáteis desta marca de enorme notoriedade

Hoje em dia carregamos toda nossa biblioteca musical na palma da mão. O digital é o formato mais democratizado e quando há necessidade de passar esta música para mais pessoas, as colunas com ligação Bluetooth são a opção mais fácil e prática de "expôr" os nossos gostos, criar ambientes apropriados e deixar a nossa casa, ou mesmo o nosso local de trabalho, um pouco mais aconchegantes. Com propostas para todos os gostos e ocasiões, encontrámos vários tipos de colunas com preços em conta, todas elas com um ótimo feedback por parte dos compradores. Espreite, vai ser música para os seus ouvidos.É uma das colunas mais versáteis da conceituada marca de amplificadores que virou baterias para as soluções desde género. O Bluetooth é de longo alcance e compatível com todas as plataformas do mercado.. O som é estupendo e os controlos são feitos a partir da aplicação para smartphone, ou nos botões no topo da coluna, que também pode ligar através de um cabo RCA a outro dispositivo para uma experiência mais analógica.

Sony SBR-XB100



Pequena e fácil de tranportar, mas nem por isso menos potente, esta coluna Sony faz da portabilidade uma grande vantagem. Pode facilmente levá-la para todo o lado com a garantia de um som bastante competente quando ligada por Bluetooth ao seu tablet ou smartphone. É resistente a pó e salpicos de água, podendo ainda ser usada como atendedor de chamadas em alta voz. Está disponível em quatro cores.

A portabilidade é a grande vantagem desta coluna da Sony. Cabe dentro de qualquer mala

Tamproad A67



Alguém disse 'festa'? Esta coluna está preparada para os momentos de maior diversão e não lhe falta nada, nem a colorida decoração em led que fará dela um ponto de destaque. Tem 60W de potência e a possibilidade de emparelhar com outra igual e ficar com 120W dignos de uma mini discoteca. Tem uma bateria de 10000mAh para a tornar portátil e com uma autonomia aproximada de 24 horas. Liga-se por Bluetooth a qualquer dispositivo e está ainda preparada com um leitor de cartões e rádio FM. Pode ainda ligar um microfone para longas sessões de karaoke.

Rienok



Não é por acaso que esta coluna é o topo de vendas na Amazon. Compacta e fácil de transportar, a capacidade da bateria é de 3600 mAh, o que suporta até 30 horas de reprodução (em volume médio). Além disso, está equipada com cordão para que se possa atar ao pulso ou a uma mochila, por exemplo. As luzes LED acompanham o ritmo da música que pode ouvir a uma potência de 30 W, com uma qualidade de som normal e os baixos mais pronunciados, pressionando o botão "Bass".

Esta coluna tem mais de 17500 avaliações e é a mais vendida pela Amazon

Oyib coluna para chuveiro



Se gosta de começar o dia a cantar no duche, então esta coluna é para si. Impermeável, é facilmente conectada por Bluetooth aos seus dispositivos e como vem equipada com uma ventosa consegue instalá-la em qualquer canto da casa de banho. Por ser pequena também a pode levar consigo para onde quer que vá. Tem uns divertidos efeitos em LED e a bateria dura até 7 horas.

Os efeitos em LED são um pormenor mais divertido desta coluna à prova de água