As tomadas inteligentes para controlar dispositivos e consumos de forma remota

Instalam-se em qualquer tomada caseira e transformam o ponto de energia numa tomada inteligente ver preço

Quer decidir a hora a que um aquecedor liga ou desliga? Definir quando acende ou apaga um candeeiro? Isso é possível com um simples dispositivo que ganha cada vez mais adeptos. As tomadas inteligentes são uma forma de controlar de forma remota eletrodomésticos e outros dispositivos que tem ligados à eletricidade.Instala-se de forma muito simples numa qualquer tomada caseira e são totalmente controladas através de uma intuitiva e prática aplicação para telemóvel, onde é possível definir temporizadores, monitorizar consumos e comunicar períodos de ausência para poupar na conta da luz, entre outras funcionalidades.

Este kit de quatro tomadas está com uma redução de preço assinalável. Se está a pensar acrescentar eficiência energética e comodidade à sua habitação, este produto pode dar uma ajuda muito importante. O sucesso é atestado pelas quase 23 mil avaliações de compradores no site da Amazon, com uma classificação global de 4,7 estrelas, num máximo de 5. As tomadas da Tapo também são conectáveis aos assistentes de voz mais populares, o que complementa a experiência.