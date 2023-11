Boas oportunidades com desconto para reformar o seu equipamento desportivo

Todos sabemos que praticar desporto é essencial. Seja em casa, no ginásio ou na rua, a atividade física é um dos pilares de um estilo de vida saudável. E se um bom equipamento também é fundamental para a prática do exercício... se for feito com estilo vai ajudar a manter a motivação em alta. Desde os sacos para transportar o equipamento, passando pelo calçado ou por alguns gadgets, são várias as opções à espera de uma oportunidade para tornar o seu treino mais cómodo.Todas estas sugestões têm avaliações muito positivas por parte dos compradores. Com pouco investimento pode renovar aqueles ténis que já têm os dias contados, ou comprar aquele acessório que vai fazer das caminhadas e corridas um dos momentos favoritos do dia.Está disponível em várias cores e tem uma série de compartimentos para ter o equipamento orgazinado. Nem falta uma divisória para o calçado.

Saco Puma Teamgoal 23



Tem em casa um pequeno desportista, ou gosta de ir jogar à bola com os amigos. Este saco prático e discreto é uma opção a ter em conta.

PUMA Redeem Profoam

Estas sapatilhas de running fazem do conforto a sua principal característica. Estão disponíveis em várias cores, de forma a combinar performance e estilo.

Joma Nilo - Calças desportivas



Um dos produtos mais vendidos neste segmento pela Amazon. São ideais para treinar, mas também para adotar um estilo mais descontrído na hora de descançar um pouco. Há em preto e em azul.



Garrafa de água desportiva Super Sparrow



Fabricada em materiais ecológicos e não tóxicos, esta garrafa de água desportiva pode ser um acessório complementar ao seu treino e ideal para manter a hidratação. Existe em diversas cores e com capacidades entre os 350ml e 1,5l.

Garmin Forerunner 45S



Este relógio de corrida monitoriza a sua frequência cardíaca e, para que para que tenha provas concretas da evolução do seu seu treino, o GPS regista tudo: desde o ritmo, à distância percorrida. A bateria dura até 7 dias.

SHOKZ OpenRun



Os auriculares de condução óssea são uma das novas tendências para o running, ou para o ciclismo. Conectam-se por Bluetooth ao telemóvel e são perfeitos para escutar a sua música enquanto pratica exercício. Não corre o risco de os perder, mesmo em situação de grande movimento, e têm a particularidade de deixar o ouvido destapado. Pesam apenas 26 gramas e são um sucesso de vendas.