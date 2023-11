Brinquedos tecnológicos que prometem fazer as delícias dos mais pequenos neste Natal

Não há como evitar. Os mais novos parecem vir "programados" para utilizar a tecnologia logo desde tenra idade. Muito mais que a geração dos seus pais, as crianças de hoje em dia dominam tablets, relógios inteligentes, jogos eletrónicos e um sem fim de pequenos gadgets que fazem parte das brincadeiras do séc. XXI.Se quer surpreender os petizes da família neste Natal pode encontrar neste artigo algumas sugestões de brinquedos onde a inovação marca presença, não descurando o processo educativo e a vertente pedagógica.Este relógio inteligente foi pensado para crianças entre os 4 e os 12 anos e tem várias funções: pedómetro, relógio, telefone e ainda um reprodutor de música. Traz 14 jogos, câmara, uma lanterna, despertador, calendário, uma função SOS e muito mais.

Tablet DOOGEE U9



Com 10,1 polegadas, este tablet vem com o sistema operativo Android 13 e pode ser o parceiro ideal para os mais novos. A conectividade está assegurada pelo Bluetooth e Wifi e o ecrã usa uma tecnologia que minimiza a emissão de luz azul, protegendo a visão e reduzindo a fadiga ocular.





HeroMask Videojogos educativos



Estes óculos de realidade virtual usam-se em conjunto com a maioria dos smartphones e permitem o acesso a vários jogos, muitos deles com uma vertente pedagógica, seja para aprender línguas, ou matemática, por exemplo.

Morlyrctooy Mini-drone



Este pequeno drone foi pensado para crianças, mas também vai fazer as delícias dos adultos. Vem equipado com duas câmaras que prometem captar fotos e vídeos com grande qualidade. O pack traz duas baterias e o controlo do aparelho é feito pela conexão de um smartphone ao comando.

Câmara Hangrui para fotos instantâneas infantis



Esta câmara é ideal para os pequenos entusiastas da fotografia. Sendo uma máquina fotográfica digital, também permite a impressão na hora, a preto e branco, através da impressão térmica sem tinta. Vem com cartão de memória, três rolos para impressão e acessórios para decorar e personalizar as fotografias.