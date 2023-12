Cinco consolas de videojogos para jogar em casa ou levar a diversão para todo o lado, o presente mais pedido este Natal

O modelo mais recente da Playstation da Sony é uma das consolas mais procuradas em todo o Mundo ver preço

Seja qual for a sua idade, temos a certeza que já perdeu algumas horas da sua vida com videojogos. Se hoje em dia usamos muito o telemóvel para algum entretenimento extra nos tempos mortos, as verdadeiras experiências imersivas só estão ao alcance com as máquinas desenhadas exclusivamente para jogar. As listas de pedidos ao Pai Natal estão repletas de consolas de videojogos e, neste segmento do entretenimento, há várias opções a considerar na hora de investir. Desde os últimos modelos das marcas mais conceituadas, a ofertas para relembrar os bons velhos tempos com jogos clássicos que toda a gente conhece. Se houver uma consola nova aí em casa nesta quadra estão garantidas duas coisas: a satisfação de toda a família e muitas horas de diversão. Na lista que apresentamos estão algumas das consolas mais cobiçadas, com preços que valem bem o investimento.É um dos artigos de tecnologia mais pedidos pelos entusiastas do gamming. Há mais de 30 anos que a gigante japonesa dá cartas nos videojogos e o modelo mais recente da Playstation,quando ligada à TV. A versão base, apenas para jogos versão digital é a mais em conta, mas há várias opções de compra. Uma das grandes vantagens é a possibilidade de correr jogos das versões anteriores da Playstation.

Xbox Series X



A concorrente da Playstation 5 é produzida pela Microsoft e também é uma consola ultra-potente, com um catálogo de aplicações e jogos de fazer inveja. A Series X também permite correr jogos de gerações anteriores da Xbox. Vem com 1TB de armazenamento, e está preparada para conteúdos até uma resolução de 8K.

Armazenamento da Xbox Series X é de 1TB na versão base e corre jogos de gerações anteriores

Nintendo Switch OLED



A portabilidade é a grande vantagem desta consola da Nintendo. Os dois joypads podem ser usados no ecrã portátil, mas também pode usufruiur do sistema em casa, ligando a consola à televisão. Esta versão está em desconto na Amazon e traz o Super Mário Kart Deluxe incluído.

É a consola mais procurada da Nintendo nos dias de hoje. Os jogos da saga Super Mário são também um sucesso de vendas

Consola de videojogos retro



Mais do que ficar espantado com qualidade gráfica, ou jogabilidade, com esta consola vai acender sobretudo um sentimento de nostalgia. É um pequeno stick que se liga por HDMI a uma televisão e vem com dois comandos sem fios. No interior do dispositivo estão centenas de jogos clássicos, como os que encontrávamos nas salas de arcade ou nas primeiras consolas caseiras. Custa menos que um só jogo para as consolas mais recentes.

Sistema traz incluídos alguns jogos antigos e dois comandos sem fios que funcionam a pilhas

Mini consola portátil



Continuamos no universo dos clássicos, mas desta vez com a vantagem de caberem no bolso. Esta mini consola portátil traz alguns títulos icónicos dos anos 80 e clássicos dos anos 90. Inclui uma bateria recarregável que lhe permite jogar durante horas sem interrupções. Basta carregar e jogar. Também pode ligar o dispotivo a uma televisão para uma experiência de jogo num ecrã maior.

Consola portátil cabe no bolso e funciona com uma bateria recarregável. Também se pode ligar a uma TV