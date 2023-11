Declaramos guerra ao frio. Dez casacos e blusões para enfrentar com estilo o inverno que se avizinha

O interior quentinho é o grande destaque deste modelo denim ver preço

'Winter is coming', que é como quem diz: o inverno está à porta. E usamos a famosa frase que o patriarca da família Stark usava para avisar o reino na série 'Guerra dos Tronos' para dizer que, também aqui, declaramos o frio como grande inimigo. Pacificamente, espreite as propostas que encontrámos para que possa comprar um novo casaco, ou blusão, que o deixe preparado para a diminuição das temperaturas. Com um estilo mais formal para o trabalho, casual para sair com a família e os amigos, ou até para um programa mais desportivo, temos a certeza que o casaco novo que procura pode estar nesta lista que apresentamos.É um dos modelos mais famosos de uma das marcas de jeans mais conceituadas do mundo , mas é o forro quentinho que faz a diferença neste blusão denim. Está disponível em várias cores e combina com um estilo mais descontraído.

Casaco com colete Youthup



Um acessório para um look mais formal, tem a grande vantagem de ser composto por duas peças: casaco e colete, que pode retirar facilmente. É feito em lã e está disponível em várias cores.





Parka Jack & Jones



Sendo uma marca dinamarquesa, a Jack & Jones está habituada a lançar peças preparadas para o frio. Esta parka pode ser uma solução de conforto a um preço simpático. Há várias cores disponíveis.





Calvin Klein San Gabriel



Este casaco acolchoado e robusto foi concebido com uma tecnologia de camada externa de força fria e isolamento superior. É também resistente à água. Está disponível em três cores diferentes.

Sobretudo Marks & Spencer



Adicione um toque de luxo ao seu guarda-roupa com um casaco clássico, intemporal e adequado a situações mais formais. É fabricado num tecido rico em lã com um toque de caxemira. O corte simples, a gola estilo camisa e o forro integral fazem desta peça um 'must have'.





Blusão de caminhada Decathlon



O corte bomber é o ideal para alternar entre a caminhada e a vida mais urbana. As costuras estanques garantem uma proteção muito elevada à chuva e uma resistência ao frio até -10ºC. Há em preto e caqui.





Casaco de inverno Decathlon



Um autêntico todo-o-terreno desta marca de artigos desportivos. Mais comprido que o blusão de caminhada, apresenta um pormenor no capuz que acrescenta elegância à performance enquanto 'verdadeiro' casaco de inverno. Está preparado para a neve e ajuda a suportar temperaturas até -20ºC.





Blusão de penas Gant



Este blusão de penas foi concebido para um estilo e conforto supremos. Feito numa mistura de poliéster e algodão, possui um acabamento repelente de água e apresenta um corte descontraído. O design inclui acolchoamento, capuz amovível e bolsos sobrecosidos de lado. O interior em penugem e penas é garantia de calor nos dias mais frios. Está a um preço reduzido.





Casaco polar New Balance





Ideal para garantir conforto numa performance desportiva com frio à mistura, este casaco polar tem um corte relaxado e é confortável para usar durante todo o dia. A silhueta atlética clássica acrescenta estilo extra e o fecho de correr completo facilita a utilização.





