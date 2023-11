Equipamento desportivo para caminhar ou correr à chuva que pode comprar online

São Martinho tem sido generoso, mas em poucos dias este tempo soalheiro é capaz de dar lugar ao outono tal como o conhecemos... e se pensarmos que estamos a menos de um mês do inverno, ainda mais sobe a probabilidade do frio a da chuva voltarem em força. O que queremos mostrar é que isso não será impeditivo de continuar a praticar desporto ao ar livre, até porque os benefícios para a saúde são bem sabidos, e, já agora, uma prepação para os excessos alimentares do Natal também não é de descurar. Segue uma lista de artigos indispensáveis para treinar na rua, com o conforto possível da cabeça aos pés, e à prova de qualquer aviso metereológico adverso.Este chapéu em tons de preto e cinza é totalmente impermeável para quem mantenha a cabeça seca. É ajustável e foi especialmente concebido para os praticantes de corrida.

Casaco impermeável corta-vento Kiprun Rain+



Este acessório foi desenvolvido para o tempo chuvoso. Segundo a marca permite manter a pele totalmente seca numa exposição à tempestade até três horas. Está disponível em três cores diferentes.

Calças impermeáveis trail running



Até pode sair para correr de calções, mas vá prevenido com este equipamento, caso começe a chover. A maior característica destas calças 100% impermeáveis, graças ao sistema de costuras estanques, passa pela portabilidade, já que se arrumam no próprio bolso.

Bolsa de corrida



É o acessório ideal para levar alguns pertences pessoais durante o exercício, sem estorvar a atividade física, já que fica totalmente ajustada ao peito ou às costas, conforme a preferência. Permite aceder facilmente ao telemóvel, por exemplo, e está disponível em preto.

New Balance DynaSoft Nitrel v4



Equipados com uma sola exterior AT Tread para tração tanto em superfícies na estrada como fora dela, prometem um conforto e uma performance equilibradas. A palmilha de espuma proporciona uma sensação suave. São rematados com revestimentos sem costuras para durabilidade extra e um ajuste elegante.



Columbia Hatana MAX Outdry Waterproof

Ideiais para trekking e caminhada, estes sapatos são totalmente impermeáveis, têm uma sola resistente a vários terrenos e podem ser lavados à máquina. Estão disponíveis em várias cores.

Auriculares desportivos Aptkdoe

Este modelo possiu ganchos elásticos adaptáveis a cada tipo de orelha, quer no exterior, quer no interior, para que o movimento não prejudique a sua utilização. O sistema é impermeável e protege quer da chuva, quer da transpiração.