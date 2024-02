Esta chave de fendas de precisão ajuda a resolver os trabalhos mais exigentes

Qualquer trabalho de precisão fica assegurado com este kit elétrico de alta qualidade ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Este kit de chaves de fendas recarregável é a solução que falta na sua caixa de ferramentas. A variedade de aplicações para estas pontas de precisão é enorme, senão veja: Telemóveis, tablets, relógios, óculos de sol, computadores, drones, brinquedos, comandos, consolas, rádios, etc, etc... Ao todo, é uma ferramenta 24 em 1 para parafusos de precisão.. Por ser carregável por USB-C aumenta o conforto do utilizador para apertar, ou desapertar sem esforço. A carga total é suficiente para mais de 300 parafusos.A chave dispõe de 3 luzes LED na parte frontal, que torna a sua utilização muito mais cómoda até em ambientes escuros.A superfície da chave é antiderrapante e o manípulo serrilhado garantem uma aderência confortável quando manuseada. A superfície anodizada com jato de areia protege contra soldagem e corrosão. O design magnético garante uma aderência estável das pontas da chave de fenda, impedindo que caiam e facilitando o desparafusamento.