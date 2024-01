Esta é a mochila perfeita para o dia-a-dia ou para viajar. Tem espaço e segurança para tudo

Uma mochila multifuncional preparada para a rotina do dia-a-dia ou para viagens com o tamanho ideal para bagagem de cabine ver preço

"A mochila perfeita, ideal para viajar. O tamanho é ótimo, maximiza o espaço de armazenamento com as medidas indicadas pelas companhias aéreas. Muito versátil e cómoda com todos os compartimentos que dispõe", foi desta forma que um dos compradores que avaliou este produto com 5 estrelas a descreveu, e quanto a nós foi certeiro.Esta mochila é feita de poliéster impermeável, com alças acolchoadas para o conforto dos ombros. Tem inúmeras divisórias onde pode colocar roupa ou acessórios de forma segura: algumas estão mesmo preparadas para alimentos e placas de gelo para manter a comida ou bebida frescas . Se preferir também a poderá usar no dia-a-dia, já que o compartimento revestido para o computador portátil dá-lhe essa segurança. Está disponível numa infinidade de cores para combinar melhor com o estilo que pretende, mas as vantagens não se ficam por aqui.Entre os compartimentos muito úteis tem uma divisão apropriada para sapatos, uma bolsa com porta de carregamento USB onde pode colocar um powerbank, para não ficar desprevinido em sem bateria, e tem ainda uma divisória com fecho de correr na parte de trás da mochila, onde pode armazenar objetos de valor, como telemóveis e tablets com sistema antirroubo. Viajantes ocasionais, estudantes, ou mesmo executivos vão encontrar neste artigo um parceiro multifacetado. As costas têm um acabamento em esponja respirável para potenciar o conforto e uma banda que servirá para juntar a mochila a qualquer troley de viagem de forma cómoda a ser transportada.