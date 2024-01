Esta máquina tem tudo para tirar o café perfeito e fazer as melhores bebidas

Esta máquina compacta, mas potente, tira um ou dois cafés de cada vez e o vaporizador ajuda a preparar e a aquecer diversas bebidas ver preço

Para muitas pessoas o dia só começa verdadeiramente quando tomam café. Se é apreciador, então já deve saber que se pode ter em casa uma máquina que satisfaça, e muito, aquela vontade de um expresso bem tirado, reconfortante e com aquela dose de energia para seguir com as tarefas diárias, ou mesmo só para finalizar um refeição em beleza. É uma das bebidas mais consensuais do mundo e ter uma máquina para tirar um café perfeito custa menos do que possa imaginar, tal como esta Cecotec Power Espresso 20 . Prepara todos os tipos de cafés com o pressionar de um botão; inclui manípulo de saída dupla e dois suportes para preparar um ou dois cafés de cada vez. A bomba de pressão de 20 bares e os 850 W de potência são garantias de uma bebida perfeita.

Tal como na cafetaria

Este modelo funciona com café moído. Basta escolher o seu lote favorito no supermercado que a Cecotec Power Expresso 20 trata do resto. Faça da sua casa uma autêntica cafetaria. O topo da máquina é uma bandeja de aquecimento onde pode colocar as chávenas antes de preparar as bebidas. Inclui um prático vaporizador ajustável e com proteção, para espumar leite para o capuccino perfeito, tirar água quente para infusões, ou aquecer outras bebidas, como o leite dos miúdos, por exemplo... O depósito da água tem capacidade para 1,5L e todos os componentes são muito fáceis de limpar.

Todos estes motivos fazem desta máquina de café um artigo muito completo e um autêntico 'best seller', com mais de 17 mil avaliações no site da Amazon. Só no último mês vendeu mais de três mil unidades.