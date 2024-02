Este carregador acaba com os problemas de bateria! Desde o carro aos dispositivos eletrónicos

Este potente carregador guarda-se facilmente na mala do carro e pode salvar o dia numa situação inesperada ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Se ficar sem bateria no carro por descuido, ou porque as temperaturas baixaram muito, saiba que pode ter um acessório sempre à mão e que lhe vai salvar o dia se isso acontecer. Este iniciador para baterias de automóvel está indicado para veículos Diesel até 8L e Gasolina até 10L, servirá a grande parte dos veículos em circulação.Com uma simples ligação aos bornes positivo e negativo consegue transmitir a carga suficiente para arrancar a bateria e poder iniciar a marcha do seu carro, moto, barco, entre outros. Tem 12V de potência. Uma vez carregado numa tomada elétrica convencional, pode aguentar até 12 meses sem descarregar. Além disso, esta espécie de powerbank ultrapoderoso também garante por USB o carregamento dos seus dispositivos eletrónicos como telemóveis e tablets graças aos 26800mAh dá para horas e horas de carregamento desses aparelhos. Tem uma prática lanterna, que também é luz de aviso ou SOS em caso de avaria. Atualmente está com um desconto assinalável.As avaliações dos compradores deste carregador da marca BRPOM são bastante positivas. "Este é o melhor que ja expriementei. Arrancou a bateria de um carro com 3000cc sem problema nenhum", refere o comentário de um comprador deste artigo na Amazon. Tem uma classificação de 4.4 estrelas, num máximo de 5, em mais de 4300 avaliações.