Este disco externo tem uma capacidade gigantesca mas um tamanho e um preço reduzidos

Este Blue Sky 2TB dá para guardar uma infinidade de ficheiros digitais ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

O armazenamento externo desempenha um papel crucial na era digital, devido à quantidade de dados que geramos, consumimos e precisamos ou queremos guardar. Aí, os dispositivos como discos rígidos externos, proporcionam espaço adicional para fotos, vídeos, documentos e backups importantes. Essa importância é evidente não apenas para cada um de nós enquanto indivíduos, mas também para empresas ou outras entidades. Além disso, o armazenamento externo facilita a mobilidade, permitindo o transporte fácil e seguro de dados entre diferentes dispositivos. E esta solução da marca Blue Sky com 2TB de capacidade pode ser mesmo aquilo que anda à procura para fazer essa salvaguarda. Tem uma classificação de 4,8 em 5 com mais de 15700 avaliações de compradores na Amazon."Mas, o que consigo mesmo armazenar com 2TB de capacidade?" Nós respondemos. Muito.Mais de meio milhão de fotos tiradas com uma câmara de 12MP, 500 filmes ou 1000 horas de vídeo HD, ou, por exemplo,15 milhões de páginas de documentos criados no Office, PDFs e apresentações. Se pensarmos num telemóvel de 128GB de capacidade com a memória esgotada, 2TB dá para fazer 15 cópias de segurança de todo o conteúdo...Já percebemos que a capacidade é enorme, mas nas dimensões também é mímino: 12 cm x 8 cm x 2 cm e pesa apenas 60 gramas. A estrutura é em alumínio e é Plug and Play (basta ligar a qualquer dispositivo por USB e está pronto a usar, sem necessidade de instalar software adicional). Funciona em todos os sistemas operativos.