Este é o candeeiro inteligente ideal para todas as situações

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@cofina.pt

Seja para uma iluminação mais forte, um efeito flash, ou apenas para uma presença mais ténue para criar um ambiente intimista, este candeeiro à venda na Amazon tem ganho cada vez mais adeptos pela sua funcionalidade. Pode alterar a luz para diferentes cores com efeitos variados, dependendo da ocasião e atmosfera. É ideal para o Natal, noites de cinema, festas, na hora de dormir, leitura infantil e muito muito mais. O Meross tem ligação WIFI e pode ser controlado através do smartphone na aplicação própria, mas outra das grandes vantagens é a conectividade com os mais populares controladores de voz do mercado, o que faz dele um 'must have' para qualquer 'smart home'. Crie rotinas, horários, modos de iluminação adequada às várias horas do dia. No quarto das crianças pode ser aquela luz de presença perfeita até que eles adormeçam e que depois se vai desligar sozinha à hora que definir. As possibilidades são imensas. Sem ligação WIFI ou assistente de voz o controlo do Meross também é facilitado pelo painel touch bastante intuitivo e simples.