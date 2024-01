Este potente aspirador está a preço muito reduzido. Limpeza e economia numa compra

O aspirador é entregue com um conjunto de práticos acessórios para uma limpeza global ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

O Rowenta XForce Flex 8.60 Allergy Care é um aspirador 3 em 1: sem fios, função vertical e manual, para uma limpeza rápida do chão ao teto. Um dos grandes trunfos é o sistema que permite manter a mesma potência de aspiração em todos os tipos de pavimento, com uma única cabeça. Funciona a bateria com uma autonomia aproximada de 35 minutos em cada utilização, mas tem a possibilidade de aumentar a sua utilização até 70 minutos com uma bateria adicional.. Fora do tubo é um prático aspirador de mão que pode usar não só em casa, como também no carro. Está com uma grande campanha de desconto na Amazon.A manutenção e limpeza do equipamento é outra das vantagens. Funciona sem saco, com um depósito de 0,55L de fácil esvasiamento e lavagem, tal como o filtro EasyWash. Apanha até 99% das partículas com o filtro de alergénios, mesmo as mais finas, e liberta o ar puro enquanto está em funcionamento. Entre os acessórios está um adequado para ranhuras e áreas mais inacessíveis, uma escova para aspirar o sofá e a cama, e ainda duas escovas integradas para limpar em movimento e com total facilidade até aos mínimos detalhes.