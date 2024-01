Estes aquecedores inteligentes vão manter a temperatura de casa sempre perfeita

Este aquecedor da Xiaomi aquece em apenas três segundos e tem 2000W de potência ver preço

Com o inverno ainda para durar, é tempo de olhar para a climatização das nossas casas. Os avanços tecnológicos têm dado passos importantes também neste campo e existem hoje em várias soluções de aquecimento, que privilegiam a eficiência energética e a conectividade. Incorporando tecnologias avançadas, como sensores de temperatura e conectividade Wi-Fi, esses aparelhos adaptam-se automaticamente às preferências individuais e às condições ambientais em tempo real. A capacidade de controlar remotamente a temperatura, ajustar programas e monitorizar o consumo energético através de dispositivos móveis é uma vantagem significativa. Espreite estas quatro soluções que encontrámos e que podem significar um novo paradigma à forma como aquece a sua residência, ou escritório.Este aquecedor de cerâmica aquece em apenas 3 segundos. Assim que o ligar numa posição fixa, ou oscilante num ângulo de 70 graus, a resposta é imediata. Defina a temperatura desejada e o sensor NTC e o termostato incorporados reduzem o consumo de energia automaticamente à medida que se aproxima do valor pretendido.. Tudo isto através da aplicação para telemóvel ou ligado a um assistente de voz, mesmo quando está à distância, para chegar a casa já com um calor reconfortante.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S

A Inteligência Artificial ao serviço da climatização. Quando temperatura ambiente é inferior à predefinida, começa a aquecer automaticamente e quando a temperatura ambiente atinge a pré-estabelecida, reduz a potência para poupar energia. Com 2200W é ideal para qualquer divisão da casa e funciona com dissipação de calor bidirecional; o ar quente sobe e o ar frio baixa, o que produz um efeito convectivo. Tudo é controlável através da aplicação para telemóvel e possui vários sistemas de segurança para crianças e para o próprio aparelho. O melhor de tudo? O preço. Nunca esteve tão baixo no site da PC Componentes.

Esta proposta da Xiaomi tem sistemas de inteligência artificial integrados e aquece qualquer divisão da casa ver preço

Philips serie 5000

Quando comparado com outros aquecedores por convecção, a poupança, segundo a marca pode chegar aos 50 por cento. Este Philips utiliza a inteligência artificial para analisar padrões de uso e regular a temperatura da divisão onde se encontra até aos 37ºC. É eficaz em divisões até 20 m2 e o facto de pesar apenas 2,4kg também facilita a sua portabilidade. Todo o controlo do aparelho também pode ser feito pela aplicação para telemóvel.

Este aquecedor utiliza inteligência artificial para analisar padrões de consumo e poupar energia ver preço

Cecotec Ready Warm 6720

Este aquecedor foi concebido para aquecer divisões até 15 m2 de forma rápida e eficiente. Moderno e elegante é feito em vidro temperado e linhas cuidadas e graças à sua proteção anti salpicos é adequado para casas de banho. Tem um comando e controlo através uma aplicação para telemóvel, onde pode regular a sua utilização 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ultra silencioso e com vários sistemas de proteção anti-aquecimento, vem preparado para ser instalado na parede, ou no chão.

Sistema anti-salpicos faz deste aquecedor a peça ideal para qualquer casa de banho ver preço