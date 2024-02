Estes auriculares sem fios são música para os seus ouvidos! Grande qualidade a um preço mínimo

O design elegante e sóbrio, aliado à qualidade de som, fazem destes auriculares uma compra segura ver preço

Pequenos no tamanho e no preço, grandes em estilo e qualidade. Estes auriculares sem fios têm tudo o que procura num periférico deste género para o seu telemóvel. Depois de emparelhados a primeira vez no smartphone, basta abrir a caixa de carregamento para serem detetados.. Atender uma chamada, aumentar ou baixar o som e passar à faixa seguinte são algumas das funcionalidades que pode executar com toques simples no auricular. Graças à tecnologia Bluetooth 5.3, o sincronismo com a imagem é perfeito quando visualiza vídeos ou a emissão de tv através do telemóvel. São ainda muito confortáveis no ouvido, ideais para praticar desporto, trabalhar ou viajar. São ainda resistentes à água e ao suor. Mas o melhor mesmo é o preço.Estes auriculares têm uma autonomia aproximada de 6 a 8 horas a reproduzir música, e de 3 a 4 horas em chamadas telefónicas, até precisarem voltar à caixa para carregar. A prática caixa de carregamento, com indicador do estado da bateria da caixa e a restante a cada um dos dois auriculares. Carrega por USB-C de forma muito rápida e dá para vários carregamentos completos dos dispositivos.