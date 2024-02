Estes óculos de sol inteligentes vão mudar a forma como faz chamadas, ou como grava os seus vídeos

Estes Ruimen têm lentes polarizadas e um estilo clássico, com a vantagem dos auriculares de tecnologia Open Ear Audio integrados ver preço

À primeira vista são óculos perfeitamente normais... mas um olhar mais atento mostra que estes objetos vão muito para além da proteção ocular. A tecnologia chegou também a este prático e fundamental acessório do dia-a-dia e, através da conectividade por Bluetooth ao nosso smartphone, podemos fazer dos óculos de sol os nossos auriculares, ou mesmo uma câmara de vídeo e fotografia.Ao emparelhar estes óculos de sol com áudio ao seu smartphone vai conseguir ouvir toda a sua música favorita e desfrutar de chamadas telefónicas mais nítidas, através da tecnologia Open Ear Audio, sem ter que segurar no telefone, ou andar à procura dos auriculares. Um acrescento prático à função essencial dos óculos... proteger os olhos, que neste caso está fortemente assegurada: estes Ruimen vêm com lentes polarizadas à prova de arranhões e quebras. Reduzem o brilho, melhoram a visibilidade e bloqueiam 99% dos raios UVA. Se precisar também os pode mandar graduar com as lentes adequadas a si. Carregam-se totalmente em 90 minutos, por USB, e aguentam 8 horas de reprodução contínua. Trazem um pano de limpeza, uma caixa e os cabos de carregamento da bateria.

OhO

Com este modelo conectado ao seu smartphone pode falar facilmente com a Siri, Cortana ou Google, conforme o seu sistema operativo. Também oferecem lentes polarizadas e estão disponíveis em algumas cores diferentes, para poder personalizar o seu estilo. A bateria dura até 10 horas. Indicado para chamadas telefónicas, ou para aplicações de música, os OhO também são indicados para momentos de desporto em que precise ter as mãos ocupadas e a conectividade ao telefone assegurada, sem o incómodo às vezes proporcionado pelos dispositivos áudio.

Os OhO têm lentes polarizadas e estão disponíveis em algumas cores diferentes. Chamadas e música a partir dos óculos estão garantidas



ZGSZ

Uma autêntica versão século XXI de óculos de sol. Estes ZGSZ têm incorporada uma câmara de fotos e vídeo em alta definição, além de um auricular para o telemóvel. São perfeitos para registar os melhores momentos quando é menos cómodo fotografar ou filmar. Falamos de desportos ao ar livre, conduzir o carro ou a moto, andar de bicicleta, etc...

A bateria recarregável incorporada tem uma duração aproximada de duas horas e pode acrescentar um cartão de memória (não incluído) nas hastes com capacidade até 32GB para maior armazenamento de fotos e vídeos. Vem com os cabos de carregamento, pano de limpeza e uma bolsa.

Estes óculos de sol gravam vídeos, registam fotografias, dão para atender chamadas ou ouvir música a partir do telemóvel