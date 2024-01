Estes packs de pilhas são a garantia de que não vai ficar sem energia para os comandos ou brinquedos dos miúdos

Estes kits em quantidade da Amazon começam nas 40 unidades de pilhas AA ver preço

Seja nos comandos da televisão, do ar condicionado ou de outros dispositivos eletrónicos, as pilhas ainda são artigos essenciais para aparelhos que usamos no dia-a-dia e não queremos que por um imprevisto sejamos privados de os usar. Rádios portáteis, brinquedos, lanternas, relógios, luzes auxiliares e de emergência, gravadores de som, sistemas de alarme, leitores de CD, megafones, equipamentos médicos ou pequenos eletrodomésticos funcionam graças à energia destas baterias que pode comprar em quantidade com muitas vantagens no preço.Estes kits da Amazon entregam pilhas em quantidade, e quanto mais comprar mais baratas ficam por unidade. Os preços começam nos 0,24€ por pilha, mas podem baixar até aos 0,18€ no caso das pilhas alcalinas AA. Contam com uma vida útil de cinco anos e não contém metais nocivos, como cádmio, chumbo ou mercúrio.

Pilhas AAA

São o tamanho mais comum nos comandos à distância que temos em nossas casas. Também aqui impera a norma de quanto mais comprar, mais reduz o preço por unidade.

Estas pilhas também estão isentas de materiais nocivos como cádmio, chumbo e mercúrio ver preço

Varta AA

Pilhas de alto desempenho garantem uma libertação adequada de energia com desempenho constante e duradouro. Têm 10 anos de vida útil e este kit de 12 unidades está com 30 por cento de desconto.

Varta garante uma validade de 10 anos nas pilhas como estas AA ver preço

Duracell

A marca promete um desempenho até 100% superior quando comparada com outras pilhas alcalinas. Os conjuntos de 12 unidades da AA e AAA são dos mais procurados pelos internautas no site da Amazon, mas existem outras possibilidades.

Duracell é uma das marcas mais conceituadas de pilhas alcalinas ver preço

As pilhas da marca do coelhinho prometem até mais 100% de desempenho face a alcalinas normais ver preço