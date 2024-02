Estes são os artigos essenciais para começar a correr. Um incentivo para investir no físico e na saúde

O conforto do sistema Fresh Foam X dos 860v13 da New Balance vão fazê-lo sentir-se a correr sobre as nuvens ver preço

Estes Under Armour são leves e respiráveis. Estão disponíveis numa infinidade de cores ver preço

O amortecimento do impacto no calcanhar é uma das vantagens deste modelo à venda na Decathlon ver preço

Escolha umas meias para corrida como estas da New Balance. Ajudam a manter os pés secos e têm a sola reforçada para potenciar conforto ver preço

Os benefícios da atividade física são indesmentíveis. E apostar naquela velha máxima de 'mente sã em corpo são' traz melhorias à vida de todos os que decidam investir nela. Se sente que precisa de uma motivação extra para começar a cuidar mais da sua saúde, deixamos algumas sugestões de artigos essenciais para umas caminhadas mais ativas, ou mesmo para uma iniciação à corrida. Quando lhe tomar o gosto e começar a ver resultados, vai ver que o esforço compensa.O calçado é fundamental em qualquer atividade física que implique impacto nos pés. Conforto e performance são as características essenciais que devem encontrar em quaisquer sapatilhas que escolha para correr.

Vestuário

Das camisolas, aos calções, passando pelos acessórios e agasalhos, as peças de vestuário de tecido respirável e secagem rápida são as mais apropriadas para as corridas e caminhadas.

O sistema Dry Fit da Nike está presente neste modelo bastante popular entre os atletas ver preço

Este pack de 5 t-shirts de tecido respirável apropriadas para a atividade física está disponível em várias cores ver preço

Os dias mais exigentes em termos de condições climatéricas fazem do corta-vento uma peça essencial na corrida ver preço

Estes calções são leves e respiráveis e o forro evita fricções indesejadas ver preço

Pode optar por umas calças de compressão que promovem a circulação e ajudam a reduzir a fadiga muscular ver preço

Este modelo de chapéu de corrida da Decathlon serve para proteger a cabeça do sol e ajudar não se encadear ver preço

Tecnologia

Se quiser controlar os resultados da sua atividade física e monitorizar alguns parâmetros de saúde, como os batimentos cardíacos, ou o nível de oxigénio, sugerimos que se faça acompanhar de um smartwatch. Um relógio inteligente vai dar-lhe uma noção da sua evolução em termos de desempenho. E como a corrida também pode ser um momento de diversão e descontração, sabemos que quer levar a sua música preferida para o acompanhar... basta escolher uns auriculares competentes, e é só dar corda aos sapatos.

O Redmi Watch 3 é muito popular entre desportistas e está com um ótimo desconto na Amazon ver preço

Este modelo de auriculares tem suporte adicional para ajudar na atividade física e garante música e chamadas de alta qualidade ver preço

Esta bolsa para o telemóvel prende-se no braço e tem uma divisória para a chave do carro, ou para guardar os auriculares. Assim evita correr com estes objetos nos calções com risco de os perder ver preço