Estes são os cinco artigos de maior sucesso do Record Indica em janeiro

Milhares de pageviews, centenas de produtos recomendados depois, fechámos o mês de janeiro com uma resenha muito interessante dos produtos mais procurados e adquiridos através do nosso projeto. Este é o top 5 do Record Indica no primeiro mês de 2024, onde a tecnologia e os gadgets utilitários ganharam lugar de destaque. A grande notícia é que todos estes artigos continuam em desconto.Com este massajador fica mais fácil combater os momentos de tensão, aquelas dores musculares onde é preciso um aperto depois do ginásio, ou mesmo para aliviar o stress e combater o sedentarismo depois de algumas horas sentado. A pistola de massagem Ansgec utiliza estimulação vibratória regular para relaxar a zona muscular tensa, aliviar a rigidez e a dor musculares e reduzir o tempo de recuperação. Tem 30 velocidades reguláveis e 10 cabeças de massagem diferentes, o que permite uma grande variedade de utilizações em todo o corpo.

4º Lugar - Rowenta XForce Flex 8.60 Allergy Care

O Rowenta XForce Flex 8.60 Allergy Care é um aspirador 3 em 1: sem fios, função vertical e manual, para uma limpeza rápida do chão ao teto. Um dos grandes trunfos é o sistema que permite manter a mesma potência de aspiração em todos os tipos de pavimento, com uma única cabeça. Funciona a bateria com uma autonomia aproximada de 35 minutos em cada utilização, mas tem a possibilidade de aumentar a sua utilização até 70 minutos com uma bateria adicional. Permite chegar com maior facilidade aos locais mais complicados para limpar em profundidade, por exemplo, debaixo dos móveis. Fora do tubo é um prático aspirador de mão que pode usar não só em casa, como também no carro.

O aspirador é entregue com um conjunto de práticos acessórios para uma limpeza global

3º Lugar - Balança digital inteligente

Esta balança inteligente faz muito mais do que revelar o seu peso. É uma autêntica peça de diagnóstico sobre parâmetros muito importantes da sua saúde. A conectividade com a aplicação Renpho é depois interligada com a Samsung Health, Apple Health, Fitbit, Google Fit, entre outras. Analisa 13 dados de composição corporal, incluindo peso, índice de massa corporal, gordura corporal, peso livre de gordura, gordura subcutânea, gordura visceral, água corporal, músculo esquelético, massa muscular, massa óssea, proteína, TMB e idade metabólica.

Esta balança mede 13 indicadores corporais e conecta-se a várias aplicações de saúde

2º Lugar - Compressor portátil

Na nossa opinião, qualquer pessoa deveria ter um acessório destes em cada automóvel. Um compressor portátil pode fazer a diferença, até em questões de segurança, como a aplicar a pressão indicada para os pneus do seu carro, mota ou bicicleta mas há muito mais utilizações, como encher bolas ou colchões. Simples e rápido, este compressor de ar é muito fácil de usar. Tudo o que precisa fazer é conectar a bomba à válvula, pressionar um botão e ele começará a encher. Carrega-se por USB, pode ser usado como powerbank e tem ainda uma prática lanterna e luz de sinalização.

O compressor vem acompanhado de uma série acessórios para vários tipos de válvulas e possibilidades de alimentação

1º Lugar - Tomadas inteligentes Tapo TP Link

As tomadas inteligentes são uma forma de controlar de forma remota eletrodomésticos e outros dispositivos que tem ligados à eletricidade. As vantagens são óbvias, sobretudo ao nível da poupança de energia e da comodidade. Este conjunto de quatro tomadas é dos mais populares e promete modificar a forma como gere estas questões em sua casa e foi o artigo de maior sucesso no primeiro mês de 2024 no Record Indica. Instalam-se de forma muito simples numa qualquer tomada caseira e são totalmente controladas através de uma intuitiva e prática aplicação para telemóvel, onde é possível definir temporizadores, monitorizar consumos e comunicar períodos de ausência para poupar na conta da luz, entre outras funcionalidades.

Instalam-se em qualquer tomada convencional e transformam o ponto de energia numa tomada inteligente