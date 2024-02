Estes são os ténis do momento! Os Adidas Samba já dançam nos pés de todo o mundo

Artistas, desportistas e influencers de todo o mundo estão apaixonados por este clássico da Adidas ver preço

Modelo em preto foi o primeiro e era usado no futebol. Este remake homenageia uma peça com 75 anos de história ver preço

Harry Styles, ou Robert Pattinson são duas das estrelas mundiais que dão a cara... e os pés por este modelo. Os Adidas Samba são os ténis do momento, e a febre é tal, que se quiser acompanhar a moda é so seguir este artigo.. Rapidamente se tornaram um símbolo de moda urbana, onde as três riscas, que são a alma da marca alemã, acabam sempre a ditar tendências. Se procura uns ténis incónicos, práticos, que ficam bem com tudo... aqui estão eles. Na JD Sports encontra em branco e em preto. Lançadas originalmente em 1949, quem diria que 75 anos depois ainda iriam estar a ganhar todo este 'hype' no mundo da moda?