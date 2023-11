Grandes oportunidades em tecnologia que não pode perder na Black Friday da Amazon

Telemóveis, smartwatches, tablets, colunas, headphones... há ofertas para todos os gostos e para todas as carteiras. Se, tradicionalmente, a Black Friday acontecia apenas num dia, hoje, a altura preferida dos entusiastas das compras online extende-se por dias, ou semanas. Na Amazon há inúmeras opções para investir, com descontos bastante significativos naquele miminho, que estava a aguardar uma altura especial para ser adquirido. Deixamos 10 sugestões tecnológicas que podem fazer as delícias de miúdos e graúdos.Este relógio inteligente promete ser o melhor amigo dos adeptos da natação. Monitorizar a atividade física na água pode passar por escolher um modelo como este Garmin Swim 2. Funções para descanso, velocidade crítica de natação, rastreamento de distância, ritmo, contagem de braçadas, tipo de braçada, distância por braço e rastreamento GPS ao nadar ao ar livre,. Inclui perfis de atividade fora da piscina, como cardio, ciclismo e corrida.

Garmin Venu 2



O estilo elegante também faz dele um relógio mais casual para o dia-a-dia, mas é uma verdadeira 'bomba' da monitorização desportiva. Tem mais de 25 opções de modalidades desportivas, quer interiores, quer exteriores, monitorizadas por GPS e interiores, incluindo caminhadas, corrida, bicicleta, pilates, HIIT, escalada interior, ioga, natação, golfe e muito mais.

Auriculares desportivos sem fios QXQ



Estes auriculares sem fios apresentam um diafragma de grafeno de 10 mm para evitar distorções sonoras e oferecer graves potentes. Têm 4 microfones incorporados e tecnologia de cancelamento de ruído CVC 8.0, que torna as chamadas mais claras. Têm oito horas de autonomia e a caixa fornece mais sete a oito cargas adicionais. Compatível com todos os sistemas operativos, são uma opção em conta para uma utilização diária a um valor muito competitivo.

Xiaomi Pad 6 + auriculares

Este é um tablet que o vai deixar rendido pela performance. Com 11 polegadas de ecfrã e um design elegante, tem apenas 6,51 milímetros de espessura e 490 gramas de peso. O processador Snapdragon e a bateria de 8840 mAh + aliados aos 128 GB de meméria e 6GB de RAM completam as principais características. Vem ainda com um carregador rápido de 33W e uns auriculares da marca.

Samsung Galaxy Tab A8

A fiabilidade da marca coreana fazem deste tablet uma espécie de 'must have' para qualquer família. Simples e eficaz, o Galaxy Tab A8 vem sempre pronto para enfrentar qualquer desafio sem desacelerar a velocidade ou esgotar a bateria. Tem um processador de oito núcleos com opções de memória RAM até 4GB e até 128 GB de armazenamento interno. Possibilita ainda o acesso ao serviço Samsung TV Plus, que oferece televisão instantânea e gratuita a qualquer hora e em qualquer lugar. Desfrute de milhares de horas de notícias, desportos, filmes e grande variedade de conteúdos.

OnePlus Nord 2



O OnePlus Nord 2 é um smartphone da OnePlus que combina um design elegante com bom desempenho. Com um ecrã Full AMOLED de alta qualidade de 6,43 polegadas tem processador poderoso e uma bateria de 4500mHa com suporte a carregamento rápido. Executa o OxygenOS, proporcionando uma experiência de software suave e personalizada. Os recursos de conectividade incluem 5G e Wi-Fi avançado. A câmara IA tripla de 50 MP com uma lente grande angular de 119° e estabilização ótica de imagem é provavelmente uma das suas melhores virtudes.

Lenovo ThinkPad E15 Gen 4



Este potente portátil está com uma baixa de preço imperdível. Possui uma ecrã Full HD de 15,6" (1920 x 1080), IPS 300 nits, antirreflexo, alimentado por um processador Intel Core Intel Core i5-1235U. Tem 8GB de memória RAM e um disco de 265 GB SSD. A placa gráfica é uma Intel Iris Xe Graphics integrada e corre o sistema operativo Windows 11 Pro 64.

Hisense 50A6K UHD 4K VIDAA Smart TV



A TV LED Hisense 50A6K é uma solução para quem procura qualidade de imagem e vários recursos tecnológicos. Tem uma resolução 4K Ultra HD e taxa de atualização de 60Hz. Tem incorporadas várias app tão obrigatórias nos dias de hoje como a Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube e Facebook Watch. Com um ecrã plano de 50'' (127 cm) e tecnologia LED de backlight, a Hisense 50A6K oferece imagens brilhantes e vibrantes e uma experiência de jogo imersiva. A TV também é compatível com HDR10 e HLG, e tem duas entradas USB e três entradas HDMI.

RIENOK Coluna Bluetooth

Esta coluna é compacta e fácil de transportar. A capacidade da bateria é de 3600 mAh, o que suporta até 30 horas de reprodução (em volume médio). Além disso, está equipada com cordão para que se possa atar ao pulso ou a uma mochila, por exemplo. As luzes LED acompanham o ritmo da música que pode ouvir a uma potência de 30 W, com uma qualidade de som normal e os baixos mais pronunciados, pressionando o botão "Bass". É topo de vendas na Amazon.