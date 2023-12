Ideias para presentes de última hora a pensar em qualquer elemento da família

Um tablet é um acessório a que todos os elementos da família vão achar piada receber ver preço

Este relógio inteligente é adequado a crianças a partir dos três anos ver preço

Seja para a mulher, para os filhos, ou para os pais, todos os anos temos alguma dificuldade em escolher o presente ideal. Outro dos dramas é a falta de tempo e quando damos por ela... o Natal está à porta e não conseguimos dedicar tanto tempo quanto gostaríamos a escolher a maneira perfeita de dizer a alguem o quão é importante. Deixamos algumas sugestões para os diferentes elementos da família e esperamos poder ajudar.Todos gostamos de dar um bocadinho de folga ao telemóvel... para pegar no tablet. Seja para ver melhor aquele jogo que nos está a entusiarmar, seja para ler, ou apenas para ver o mail e as redes sociais sem esforçar tanto os olhos...e temos a certeza que vai agradar a qualquer dos elementos da família a quem se destine. Com uma resolução de 1080p e 4GB de RAM, promete uma conectividade rápida e eficaz quer por Bluetooth, quer por WiFi. Tem 64GB de armazenamento, expansíveis até 1TB.Este smartwatch é uma ótima maneira de as crianças começarem a tomar contacto com a tecnologia.e algumas das funções mais populares nos relógios inteligentes, como o leitor de música, leitor de vídeo de vídeo, gravador de áudio, calendário, despertador, etc. É adequado a partir dos 3 anos.

Um gadget utilitário para todos

Este gadget vai servir para qualquer pessoa que mereça uma prenda no sapatinho. Uma espécie de 3 em 1: pode ser uma venda para dormir, ou uma fita para praticar desporto, com a vantagem de ter uns auriculares incorporados e poder levar consigo a música para o ginásio, para a corrida, ou só para ouvir aquela playlist mais relaxante na hora de encostar a cabeça na almofada. Conecta-se ao smartphone por Bluetooth.

Um presente utilitário que vai agradar a qualquer elemento da família ver preço

Apontamentos de classe a pensar nas mulheres

Qual a mulher que não gosta de um apontamento de classe? Temos a certeza que se escolher um artigo como este vai acertar na 'mouche': uns brincos em aço inoxidável Tommy Hilfiguer, que embora discretos, celebram a marca que dita tendências na moda há vários anos.

Se optar por um espelho de maquilhagem sabemos que também terá sucesso. Este modelo dobra-se em três para melhor arrumação, tem vários níveis de ampliação e está adornado com 21 luzes led que vão ajudar a ter a iluminação perfeita na hora de criar a 'make up' para cada ocasião. Funciona com uma ligação USB, mas também tem a possibilidade de ser alimentado a pilhas, o que o torna mais portátil.

Brincos em ano inoxidável celebram uma das marcas de maior notoriedade no mundo da moda ver preço

Um prático espelho de maquilhagem com iluminação led para resultados perfeitos ver preço

Para os homens de barba rija

Há quem diga que é complicado comprar presentes para os homens, mas a tarefa pode ser mais fácil se descomplicar. Os homens apreciam cuidar da imagem e um kit deste género vai deixar qualquer destinatário muito satisfeito. A unica permissa é que tenha barba, ou esteja a pensar deixar crescer. Este kit Oukzon é um 10 em 1 para os cuidados com a barba: traz um condicionador, champô, óleo de barba, pente, tesouras, escova para barba, entre outros acessórios.

O kit Oukzon é adequado para tratar todos os tipos de barba ver preço