Com o Natal à porta, oportunidades em tecnologia para comprar o presente ideal para os homens da família

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@cofina.pt

O universo masculino é mais simples do que às vezes possa parecer. Só que na hora de encontrar o presente ideal, podem surgir muitas dúvidas sobre a eficácia das escolhas. Uma coisa lhe garantimos, não há nenhum exemplar do sexo masculino que não ligue a tecnologia e que não goste de receber presentes. Assim, deixamos uma lista de algumas sugestões para comprar já aquele presente de Natal que ainda não decidiu. Dos tablets, aos computadores, passando por outros utilitários, há uma série de opções... e muitas estão com um desconto assinalável.Com a vida cada vez mais ligada a ecrãs, a qualidade de imagem é a chave do sucesso deste tablet Lenovo. Com uma resolução de 1080p e 4GB de RAM,quer por Bluetooth, quer por WiFi. Tem 64GB de armazenamento, expansíveis até 1TB.Produtividade e entretenimento garantidos. Com um ecrã de 16" e um processador Intel Core i5-11300H (4C/QuadCore 4,4 GHz, 8 MB), este portátil está com um. Vem com Windows 11 e conta com 512GB de armazenamento no disco SSD.Este presente é uma proposta que vai servir qualquer tipo de homem. Para um barbeado completo ou para barbas aparadas,Outra vantagem é o sistema EasyClean, que permite a limpeza da máquina sem necessidade de desmontar a cabeça.Refeições mais rápidas e mais saudáveis. Esta fritadeira de ar de alta potência e capacidade cozinha a temperaturas até 230ºC. Tem programas pré-estabelecidos para batatas fritas, carne ou marisco.. Mesmo os mais azelhas na cozinha podem fazer um brilharete com esta airfryer.Um acessório que vai fazer as declícias de todos os amantes de música. Esta coluna da icónica marca de amplificadores pode transportar-se para quar lado com a grantia de um. Garante cerca de 15 horas de repordução com uma carga completa.O gadget ideal para os praticantes de desportos radicais, mas não só.para se acopular a um capacete, a uma bicicleta ou mesmo a uma prancha de surf. A resolução de 4K e gravação a 30fps, com uma lente de 170º, permite registar uma grande amplitude de imagens. É à prova de choque e água, graças à caixa estanque, que aguenta até uma profundidade 40 metros, quando submersa.