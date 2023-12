Os Nike mais desejados por todos ainda podem chegar a tempo do Natal

Os Tanjun são das propostas mais em conta da marca e estão em desconto na Amazon ver preço

A Nike, um dos gigantes globais do mercado desportivo é a responsável por alguns dos modelos de ténis mais cobiçados pelo Mundo fora. A notoriedade transcendeu a identidade e a marca rapidamente se tornou também num ícone cultural. Fundada em 1964, fica ligada à performance desportiva, mas também aos objetos de culto criados desde então e que estão nos pés de milhões e milhões de consumidores. São muitas vezes os novos lançamentos que ditam constantemente as tendências, mas os clássicos continuam a ser desejados por muitos. Deixamos algumas propostas desta marca, patrocinadora de alguns dos maiores atletas do planeta, como Cristiano Ronaldo ou Michael Jordan. Se quer encontrar os Nike perfeitos para dar um andamento diferente ao Natal este ano... 'Just Do It'.Os Nike Tanjun são fabricados com, pelo menos, 20% de material reciclado e atacadores 100% em poliéster reciclado. Leves, arejadas e confortáveis, estas sapatilhas dão o complemento ideal a um look descontraído , mas também são bastante eficazes na caminhada, graças ao conforto da sola, ou para usar no ginásio.

Dunk personalizáveis

Os Dunk são dos modelos mais icónicos da marca americana. Através do site é possível ter um modelo exclusivo e totalmente personalizável ao gosto do comprador. Quer ter dois ténis diferentes do mesmo modelo? Pode. A escolha está do seu lado. A exclusividade vale bem o investimento.

Todos os elementos deste modelo são personalizáveis de forma independente ver preço

Air Force 1 brancos

São aquele tipo de solução de calçado que deve fazer parte de qualquer guarda roupa. Brancos, simples, clássicos. Dão bem com tudo e há mesmo quem arrisque usá-los num estilo mais formal, tal é a notoriedade da marca e do modelo, inspirado nos originais para basquetebolistas. Um 'must have' em toda a linha.

Os Air Force 1 são um dos modelos mais icónicos da marca americana ver preço

Air Max 1

Os Air Max 1 combinam um design intemporal com conforto amortecido. A sigla Nike Air começou a ser usada em 1987 e continua a ser a alma do negócio. A variedade de cores disponíveis é imensa e prometem fazer chorar de alegria quem tiver a sorte de ter este modelo no sapatinho.

Os Air Max originais estão disponíveis em várias cores e aliam um estilo descontraído ao conforto ver preço