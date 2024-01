Os projetores de imagem que vão revolucionar as suas sessões de cinema

A grande vantagem deste projetor é a facilidade com que orienta a imagem para a localização pretendida ver preço

Os projetores de imagem têm revolucionado a forma como partilhamos e desfrutamos de conteúdo visual. Hoje em dia são pequenos e versáteis, transformando qualquer superfície numa autêntica tela de cinema, seja a partir dos telemóveis, tablets, ou computadores, mas também de forma independente de outros dispositivos. Os resultados podem ser o de uma experiência cinematográfica em casa, apresentações impactantes no trabalho, ou em eventos. E com os avanços tecnológicos, os projetores modernos oferecem resoluções nítidas, cores vibrantes e brilho suficiente para o uso em diversos ambientes. Neste artigo destacamos soluções compactas, com várias possibilidades de conexão e vantagens ao nível do preço.O Magcubic HY300 funciona com o sistema operativo Android TV 11.0, com suporte para todas as aplicações de streaming mais populares.. Liga-se por WiFi e não depende de outros dispositvos. Com uma resolução nativa de 1280×720 e uma alta relação de contraste dinâmico de 10000:1, traz um prático comando e aguenta uma projeção até uma área de 130 polegadas. As colunas integradas também desempenham um papel importante ao nível do ambiente sonoro criado a partir deste gadget.

Yezmek

Este projetor funciona a partir das imagens dos dispositivos móveis de qualquer sistema operativo. As conexões sem fios WiFi e Bluetooth fazem dele uma autêntica estação multimédia a que pode ligar também os seus auriculares, ou colunas sem fios para expandir a experiência de áudio que complementa a visualização em FullHD de 1080p. Tem ainda entradas USB e HDMI para conexões físicas a televisões, ou computadores.

A resolução Full HD deste projetor é garantia de qualidade nas imagens reporduzidas

Yoton Y3

Com uma resolução original de 1280x720 e entrada HDMI para alta definição 1080p, este mini projetor é uma solução simples para amantes de cinema. Portátil e fácil de utilizar é adequado a todas as idades e pode dar um toque muito especial, por exemplo ao quarto de uma criança. Suporta um tamanho máximo de ecrã de projeção de 120 polegadas e a distância de projeção recomendada é de 1 a 4 metros.

Simples e compacto, pode dar um toque especial ao quarto de uma criança

Wielio

A mais potente das propostas que apresentamos neste artigo. Transforme qualquer local numa experiência cinematográfica cativante. Este projetor FullHD e suporte para 4K consegue expandir até umas impressionantes 300 polegadas. Com a função de correção permite acertar facilmente qualquer distorção causada por superfícies irregulares e obter uma imagem retangular perfeita. Com HDMI incorporado, USB, AV, TF, VGA e interface de auscultadores de 3,5 mm, pode conectar facilmente vários dispositivos, como iPhone, Android e Windows. Está com mais de 70 por cento de desconto na Amazon.

Este projetor promete tornar qualquer momento numa experiência cinematográfica cativante

Tela de projeção

Os projetores vêm preparados para que os use diretamente numa parede, mas para viver a experiência da amplição de ao máximo recomendamos a utilização de uma tela própria. Esta solução equivale a um ecrã de 120 polegadas, com um nível de transparência mínima, o que potencia a nitidez das imagens. É feita numa fibra de poliéster anti rugas e vincos, que pode dobrar e arrumar entre utilizações num saco próprio. Esta solução da marca Osoeri vem ainda com um sistema de cordas, ilhoses e ganchos para facilitar a sua instalação.

A tela é fornecida com um sistema de ganços, cordas e ilhoses para fácil instalação